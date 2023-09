Povrch nám tu sedí a odevzdáme sto procent i proti Srbsku, uvedl Lehečka

Valencie (Španělsko) - Tenista Jiří Lehečka si pochvaloval, že zvládl v Davisově poháru další velkou výzvu. Po středečním vítězství nad Španělem Alejandrem Davidovichem porazil dnes také Korejce Kwona Sun-u (6:1, 7:5) a znovu zajistil českému týmu v utkání skupiny C rozhodující druhý bod. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila tak po triumfu nad Jižní Koreou (3:0) sahá po postupu do listopadové vyřazovací části a Lehečka na tiskové konferenci řekl, že odevzdá vše i v sobotním souboji s favorizovanými Srby, které zřejmě povede hvězdný Novak Djokovič.

"Je to dobrý pocit vyhrát tu dva zápasy ve dvou dnech proti těžkým soupeřům," uvedl Lehečka. "Je to pro mě velká výzva. Jsem rád, že jsem to dokázal a každý den přinesl bod do kabiny. Jsem na sebe a náš tým hrdý, že jsme to zvládli," doplnil.

Proti Kwonovi vyhrál mladoboleslavský rodák první sadu za 24 minut. Ve druhém dějství se Korejec zlepšil, přesto Lehečka znovu neztratil na turnaji set. "Věděl jsem, že musím být na kurtu dominantní a nedovolit mu brejk. To se povedlo," chválil si Lehečka vystoupení v prvním setu. "Ve druhém jsem měl také nějaké šance, ale nevyužil je. On se pak vrátil zpět a začal hrát velmi dobře. Druhý set nebyl vůbec lehký, ale jsem rád, že jsem to zvládl," doplnil.

Čtvrtfinalista letošního Australian Open si pochvaloval také tvrdý povrch, na kterém se ve Valencii hraje. Daří se na něm i jeho spoluhráčům. "Všichni se na něm cítíme pohodlně. Je rychlejší ten než tréninkový. Sedí nám to tu a je to vidět," uvedl Lehečka.

Češi navázali na středeční triumf nad Španělskem (3:0) a obsadí nejspíš jedno ze dvou postupových míst ve skupině C. Definitivní jistotu mohou získat už po pátečním duelu Srbska se Španělskem. Domácí Španělé bez Carlose Alcaraze by museli pro zachování naděje zvítězit 3:0.

O den později vyzve Srbsko také tým kolem Lehečky a český tenista věří, že by mohli favorita potrápit. "Snažíme se tu jít naplno do každého zápasu. Naše motto je, že chceme v každém zápase nechat na hřišti sto procent," řekl třicátý hráč světa.

"Víme, že to bude těžká výzva. Asi nastoupí Novak (Djokovič), (Laslo) Djere je také velmi těžký druhý hráč a mají i silný debl. Viděli jsme ale, že nám tu podmínky sedí, tak budeme věřit, že získáme bod, nebo vyhrajeme. Uvidíme, co se stane," dodal Lehečka.