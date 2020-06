Povolené destinace mimo EU nejsou podle CK hlavní cíle Čechů

Praha - Destinace mimo Evropskou unii, které Česká republika od středy zařadí na seznam bezpečných států pro cestování, nejsou podle tuzemských cestovních kanceláří (CK) hlavními cíli dovolených českých cestovatelů. CK ale vítají další uvolňování, oceňují především možnost výjezdu bez omezení do Černé Hory a Srbska. Zásadnější pro ně jsou ale státy jako Tunisko či Egypt, které na seznamu zatím chybějí. Na dotaz ČTK to uvedli zástupci CK.

CK Travel Family má podle svého jednatele Ivana Lackoviče nejširší nabídku na pobyty v Černé Hoře na českém trhu. Její zpřístupnění tedy vítá. "Škoda, že toto rozhodnutí přichází až nyní, den před zahájením letní sezony, protože nemalá část klientů již chtěla mít jistotu dovolené a jelikož jí u Černé Hory neměla, svůj zájezd změnili na jinou destinaci. To se týká hlavně leteckých zájezdů. Aktuálně nabízíme zájezdy do Černé Hory vlastní dopravou nebo autobusy," uvedl Lackovič.

Černá Hora je podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové v u klientů oblíbená. Není podle ní ještě tak známá a "okoukaná". "Krásná příroda, hory, moře. Určitě ji doporučuji navštívit, pro letošek je to záruka pěkné a klidné zahraniční dovolené," uvedla. Do Srbska podle ní Invia zprostředkovává poznávací zájezdy.

Rozšíření okruhu zemí, do kterých lze cestovat, je podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného dobrou zprávou. "Z pohledu výjezdového cestovního ruchu je však využitelnou novinkou reálně pouze možnost oboustranného cestování bez omezení do Černé Hory a Srbska. A ty z pohledu letní turistické sezony a počtu českých turistů nepatří mezi top poptávané. Tam patří především Řecko, Bulharsko či Chorvatsko, které jsou na semaforu zelené již několik týdnů a je o ně aktuálně velký zájem. I tak to ale vnímáme jako další pozitivní signál na začátku hlavní letní sezony," řekl.

Vybrané země nejsou hlavními destinacemi ani pro Exim Tours, až na Thajsko, kde už ale není hlavní sezona, uvedl obchodní ředitel a mluvčí CK Petr Kostka. Očekává, že ministerstvo zahraničí v nejbližší možné době na seznam přidá Tunisko.

"Žádný z osmi nově povolených států nepatří mezi destinace, kam by naši klienti létali ve velkých počtech. Pro nás je navíc v této otázce klíčové, jestli by dané země uplatňovaly nějaká omezení vůči českým turistům. Z pohledu důležitosti jednotlivých destinací je pro nás zásadnější vývoj situace například ve Spojených rabských emirátech, Tunisku, Turecku nebo Egyptě," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Na uvolňování opatření proti koronaviru a obnovení možnosti cestování se se svými produkty adaptují také pojišťovny. ERV Evropská pojišťovna, která je součástí největší světové skupiny cestovních pojišťoven, nově nabízí krytí léčebných výloh spojených s nemocí covid-19. Klientům také bezplatně prodlouží pojištění na dobu, kterou by kvůli koronaviru museli v zahraničí strávit navíc. "Klientům uhradíme mimořádné a doložené náklady na náhradní ubytování a pozdější zpáteční cestu, a to až do výše 7500 korun pro Evropu nebo 15000 korun při mimoevropské cestě," uvedl mluvčí ERV Vlastimil Divoký. Novým produktem ERV je i připojištění, které se vztahuje například na situaci, kdy cestovatel nebude vpuštěn kvůli zvýšené teplotě do letadla. Samotná obava z koronaviru v dané oblasti však podle Divokého není důvodem k uznání storna.

Evropská unie se dohodla na 15 mimounijních státech, které zařadila mezi bezpečné země. ČR okruh zúžila na osm zemí, mezi které vybrala Srbsko, Černou Horu, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. EU má na seznamu navíc Alžírsko, Gruzii, Maroko, Rwandu, Tunisko a Uruguay.