Povodňový 1. stupeň je na Tiché Orlicí, kvůli větru nejede lanovka na Sněžku

Hradec Králové - Po čtvrtečních silných deštích byl dnes ráno na Rychnovsku nejnižší první povodňový stupeň na Tiché Orlici v České Čermné. Hladiny ostatních řek v Orlických horách byly na poklesu, vyplývá z dat Povodí Labe. Dnes má v Královéhradeckém kraji občas pršet a vát silný vítr, uvedli meteorologové.

Kvůli silnému větru jsou mimo provoz oba úseky lanovky na Sněžku, která může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Na vrcholu Sněžky měl vítr ráno rychlost až 116 kilometrů v hodině. Podle meteorologů bude dnes na horách vítr vát rychlostí přes 70 kilometrů v hodině.

Řidiči musejí být stále opatrní v Krkonoších, kde na nesolených silnicích zůstává uježděná a místy zledovatělá vrstva sněhu o síle do pěti centimetrů. V Orlických horách je na cestách v nejvyšších partiích hor rozbředlý sníh, uvedli silničáři.

Teploty v Královéhradeckém kraji se dnes ráno pohybovaly od čtyř do sedmi stupňů. Na horách bylo od jednoho do čtyř stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se může objevit bouřka. Teploty by se měly pohybovat od deseti do 13 stupňů, na horách od pěti do osmi stupňů.