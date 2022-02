Povodně v Austrálii mají už osm obětí, meteorologové předpovídají další déšť

Brisbane - Po několika dnech intenzivního deště mají záplavy na východě Austrálie už osm obětí, další lidé se pohřešují. Nejhůře zasaženy byly státy Queensland a Nový Jižní Wales. Ve dvacítce měst už úřady vydaly příkaz k evakuaci tisíců lidí, v několika dalších městech se na to jejich obyvatelé mají připravit. Dodávky elektrické energie mají výpadky, školy jsou uzavřené a meteorologové hlásí další silný déšť, napsaly dnes Brisbane Times.

Povodně v Brisbane, které ohrožuje stejnojmenná řeka, jsou nejhorší od roku 2011, uvedla agentura AP. Pod vodou zůstalo asi 15.000 domů, do evakuačních center se uchýlilo na 1500 lidí. V Queenslandu, jehož metropolí je Brisbane, je bez proudu na 50.000 lidí.

Jednu oběť povodní našli záchranáři zaplavenou v autě spolu s jeho psem. V neděli odpoledne místního času se starší muž pokoušel přejít silnici plnou vody, upadl a přes rychlou pomoc kolemjdoucích se ho nepodařilo zachránit. Pohřešuje se několik lidí, kteří spadli do rozbouřené řeky nebo jejich auta zasáhl příval vody.

Hladina řeky Mary ve městě Gympie, asi 170 kilometrů severně od Brisbane, stoupla na téměř 23 metrů, což je podle agentury Kjódó nejvyšší úroveň za téměř 130 let. Ve městě Lismore stoupla hladina vody tak rychle, že se lidé stačili ukrýt jen na střeše budovy, ve které zrovna byli. S evakuací zaplavených oblastí pomáhá armáda.

Server The Sydney Morning Herald si všímá příběhu pracovníků jatek, kteří přijeli do Austrálie teprve před několika dny z ostrova Fidži a teď pomohli s evakuací 63 obyvatel domova pro seniory v Lismore. "Jsme na to (povodně) zvyklí, proto chceme pomoct," řekl jeden z těch, kteří vytvořili lidský řetěz a těsně nad vodou si podávali nemocné seniory.