Povodně ochromily jih Norska, nebezpečí není zažehnáno

Oslo/Stockholm - Jih Norska nadále ochromují rozsáhlé povodně a záchranné složky se dnes v mnoha obcích nadále pokoušely dostat situaci pod kontrolu. Evakuováni do bezpečí byli další lidé, a to i s pomocí vrtulníků, informovala agentura DPA.

Podle serveru VG.no pojišťovny obdržely už na 2700 hlášení o škodách způsobených extrémním počasím. V jižním Norsku bylo dopoledne uzavřeno 125 silnic. Většinou jde o okresní silnice, uvedla norská správa veřejných silnic. Uzavřeno však bylo i mnoho hlavních tahů. Policie vyzvala motoristy, aby uzavírky respektovali a vyhnuli se oblastem se záplavami a sesuvy půdy.

Státní provozovatel železnic Bane Nor uzavřel také několik železničních tratí. Na mnoha z nich způsobily velké škody sesuvy půdy a obrovské množství vody. Podnik upozornil, že může trvat delší dobu, než se provoz na železnici vrátí k normálu. Zřícením hrozí zhruba 170 metrů dlouhý železniční most v obci Ringebu, ale podle norských médií se tu dnes situace patrně stabilizovala. Most je uzavřený od pondělí.

Velká voda v Norsku způsobila sesuvy půdy už v předchozích dnech. Ve středu byla poškozena i vodní elektrárna zhruba 120 kilometrů severovýchodně od Osla. Voda z mnoha řek se dosud nevrátila do svých koryt, evakuováno bylo několik tisícovek lidí z oblastí podél vodních toků. Evakuováni byli například někteří obyvatelé města Hönefossen, jehož centrum zaplavilo velké množství vody z řeky Begna. Úřady přitom očekávají, že na některých místech budou hladiny řek ještě stoupat. "Nebezpečí není v žádném případě zažehnáno," varoval ve středu večer norský premiér Jonas Gahr Störe.

Záplavy ve skandinávské zemi způsobily mohutné deště vyvolané bouří Hans, která přinesla sesuvy a záplavy také do dalších zemí Skandinávie a Pobaltí. Norsko však bylo zasaženo zvlášť těžce. Norské ředitelství vodních zdrojů a energetiky dnes v některých částech jižního Norska zvýšilo výstrahu před povodněmi a sesuvy půdy z oranžového na červený stupeň, uvedla agentura AP. "Je to velmi vážná situace, která může mít vážné důsledky a způsobit škody," uvedl úřad v prohlášení. Norští meteorologové vydali nejvyšší stupeň varování před dalšími lijáky.

V sousedním Švédsku jsou nadále zatopeny části přístavu druhého největšího města Göteborgu. Silnice a železniční tratě v oblasti byly kvůli vodě uzavřeny. Švédský meteorologický a hydrologický ústav vydal oranžový, druhý nejvyšší, stupeň výstrahy kvůli nebezpečí povodní v některých oblastech sousedících s Norskem.