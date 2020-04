Povodí Vltavy plánuje na Malši nádrž s objemem 23 milionů kubíků

Povodí Vltavy plánuje stavbu vodní nádrže Chlum na Malši severně od Kaplice na Českokrumlovsku. Její zásobovací prostor by měl být 23,34 milionu metrů krychlových vody. Podle studie, kterou má Jihočeský vodárenský svaz (JVS), by roční spotřeba vody v Jihočeském kraji mohla do roku 2050 stoupnout dvojnásobně až na 30 milionů metrů krychlových pitné vody. Na snímku z 25. dubna 2020 je pohled na říční kaňon u vesnice Dlouhá.

České Budějovice - Povodí Vltavy plánuje stavbu vodní nádrže Chlum na Malši severně od Kaplice na Českokrumlovsku. Její zásobovací prostor by měl být 23,34 milionu metrů krychlových vody. Náklady ani datum stavby Povodí neuvedlo. Podle studie, kterou má Jihočeský vodárenský svaz (JVS), by roční spotřeba vody v Jihočeském kraji mohla do roku 2050 stoupnout dvojnásobně až na 30 milionů metrů krychlových pitné vody. ČTK to řekli zástupci Povodí Vltavy a JVS.

Úvahy o vodní nádrži Chlum vznikly ve druhé polovině 80. let 20. století, kdy se zvažovaly možnosti, jak posílit zdroje vody pro jihočeskou vodárenskou soustavu. Byla by to takzvaná představná nádrž k nádrži Římov. Tehdy se zvažoval objem 65 milionů metrů krychlových vody. Nyní se počítá se zásobovacím prostorem 23,34 milionu metrů krychlových vody. "V novém generelu vodních nádrží je kapacita výrazně menší, aby to bylo šetrné k zástavbě, na což se v těch 80. letech tolik nehledělo," řekl ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Podnik označuje nádrž Chlum na Malši jako strategický výhledový vodárenský zdroj, který posílí kapacitu římovské nádrže. Povodí předpokládá, že požadavky posílit zdroje pitné vody se stanou prioritou brzy. Termíny zatím nemá. Podnik již oslovil starosty příslušných obcí.

JVS, největší dodavatel pitné vody v kraji, informaci o plánované stavbě potvrdil. Nynější hydrologické sucho provoz soustavy neohrožuje. "Vodárenská nádrž Římov zatím zadržuje plnou kapacitu. Podali jsme požadavek na Povodí Vltavy, aby se snažilo udržovat hladinu na co nejvyšší míře, hlídalo odtok a přítok," řekl ČTK ředitel JVS Antonín Princ. Římovská nádrž má objem 34,5 milionu metrů krychlových. Loni v létě pomáhal ale svaz kvůli suchu s výpadky místních zdrojů, jako když na řece Otavě klesla hladina a JVS zásoboval svou vodou město Písek.

Svaz si nechal zpracovat studii o spotřebě vody v kraji. Vychází z územních plánů měst a obcí. Za 30 let by mohla spotřeba vzrůst dvojnásobně, ze současných 16 na 30 milionů metrů krychlových. "Kapacitu třicet milionů kubíků jsme schopni pokrýt," řekl Princ. Studie počítá i s tím, že vodu budou nově odebírat obce a firmy u budovaných dálnic D3 a D4.

Jihočeská vodárenská soustava měří přes 550 kilometrů, vodu z ní pije a používá na 400.000 Jihočechů, více než polovina obyvatel jižních Čech. JVS je s roční produkcí kolem 16 milionů metrů krychlových největším producentem a distributorem pitné vody v kraji. Jeho základem je vodárenská nádrž Římov, úpravna vody Plav, čerpací stanice a 35 vodojemů. Jde o majetek za sedm miliard korun.