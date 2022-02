Povodí Vltavy dokončilo v Č. Budějovicích vývaziště malých lodí

České Budějovice - Povodí Vltavy dokončilo v Českých Budějovicích na Jiráskově nábřeží u Vltavy nové vývaziště pro malé lodě. Sloužit bude od letošní plavební sezony, podnik do stavby investoval 26 milionů Kč. Nově tak bude možné přijet do města na lodi a od Dlouhého mostu vyrazit na návštěvu do centra. Přístavní hrana je dlouhá 255 metrů, sdělil ČTK mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

"Dokončením stavby 255 metrů dlouhého vývaziště pro rekreační plavidla vznikla nová přístavní hrana a přístupové schody, obojí historického vzhledu," řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Přístupové a pobytové rekreační schody, které mohou lidé využívat pro volnočasové aktivity. Práce u náplavky začaly v prosinci 2020.

Nově tam mohou stát menší i větší rekreační plavidla. Přibyly tak možnosti, jak přistát poblíž centra. V přístavišti pod Lannovou loděnicí totiž nemohla dlouho stát malá plavidla. Nově se tak dá přijet do Českých Budějovic na lodi a od Dlouhého mostu vyrazit do centra. "Pro cestovní ruch to má velkou výhodu v tom, že lodě, které k nám budou plout ať už ze Slap, z Orlíku nebo i z Prahy, budou moci v Českých Budějovicích zastavit a lidé jít na delší dobu do centra města. To doteď nešlo, mohli pouze na patnáct minut. Je to výhoda pro nabídku služeb, pro restauratéry, gastronomii. Je to dobré i pro místní obyvatele, protože hrana vypadá poměrně pěkně a lidé tam mohou trávit volný čas," řekl ČTK ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko Tomáš Polanský.

Zájem o Vltavskou vodní cestu stoupá od roku 2017, kdy se dostavěla plavební komora na jezu v Kořensku. V roce 2021 proplulo vltavskou vodní cestu v jižních Čechách od května do září rekordních 49.326 lidí na 11.953 plavidlech. Ředitelství vodních cest (ŘVC) dalo mezi lety 2010 až 2017 na splavnění řeky 1,8 miliardy Kč.

Státní podnik Povodí Vltavy se stará o téměř 22.000 kilometrů vodních toků. Hospodaří se 114 vodními nádržemi, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 349 jezy a s 21 malými vodními elektrárnami.