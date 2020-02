Povodí Moravy: Situace je kvůli srážkovému deficitu vážná

Brno - Situace v povodí Moravy je kvůli vysokému srážkovému deficitu vážná, nízké jsou především zásoby vody ve sněhu. Státní podnik i kvůli tomu letos poprvé svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Požádal také o povolení snížit odtok z vodních nádrží Vranov a Vír a varoval před možným vysycháním toků. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou dnes ČTK poskytl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Dešťové i sněhové srážky jsou v zimě pod dlouhodobými průměry, v povodí Moravy jsou za poslední tři měsíce pod normálem o deset až 25 procent. Zásoby vody ve sněhu se podle mluvčího blíží historickým minimům. V polovině února leželo v Povodí Moravy asi 58 milionů metrů krychlových vody, v roce 2019 to bylo 482 milionů metrů krychlových, o rok dříve 171 milionů metrů krychlových. V roce 2017 bylo v polovině února ve sněhu 546 milionů metrů krychlových vody.

"Vzhledem k tomu, že v České republice nemáme ledovce a silné přítoky, jako například naši sousedi, jsme závislí pouze na tom, co u nás naprší a nasněží. Následně pak kolik té vody dokážeme zachytit a využít pro naše potřeby," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Státní podnik proto letos poprvé svolal zasedání pracovní skupiny Sucho, konalo se ve středu. Sešli se na něm zástupci vodáren, vodoprávních úřadů, krajských úřadů, ústředních vodoprávních úřadů a také zástupce Českého hydrometeorologického ústavu. "Pracovní skupinu Sucho jsme založili v roce 2018 a cílem našich jednání je vzájemně se informovat o vývoji hydrologické situace, realizovaných i připravovaných opatřeních ke zvýšení míry akumulace ve vodních nádržích," podotkl Gargulák.

Státní podnik představil možné scénáře vývoje situace se zásobami vody na vybraných vodních nádržích, a to až do konce roku 2020. Například vodní nádrž Vranov je nyní naplněná ze 60 procent, vodní nádrž Vír ze 74 procent. "Z důvodu minimálních zásob vody ve sněhu během ledna jsme zažádali i o mimořádnou manipulaci spočívající ve snížení odtoku z vodních nádrží Vranov a Vír. Změna manipulací zohledňuje nejen současné potřeby vody a dlouhodobě nízké přítoky do nádrží, ale také umožňuje operativněji reagovat na dlouhodobé období případného nedostatku vody," uvedl Gargulák.

Další setkání vodohospodářů státní podnik svolá podle vývoje situace. Situace je však podle povodí kvůli vysokému srážkovému deficitu vážná. "Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V současnosti jsou s ohledem na přijatá opatření plánované dodávky vody pro vodárenské účely z našich vodních nádrží zajištěné. V případě srážkového deficitu může v tocích bez možnosti nadlepšení vodou z nádrží docházet v průběhu jara a léta k jejich vysychání," upozornil Gargulák.