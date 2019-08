Povodí Labe chystá vyčištění umělého kanálu Alba z 15. století

Státní podnik Povodí Labe chystá vyčištění nánosů z vodního kanálu Alba, jehož vznik sahá do 15. století. Na snímku z 13. srpna 2019 je počátek náhonu Alba v lokalitě U splavu v Častolovicích.

Třebechovice pod Orebem (Hradecko) - Státní podnik Povodí Labe chystá vyčištění nánosů z vodního kanálu Alba, jehož vznik sahá do 15. století. Téměř 18 kilometrů dlouhý kanál vedoucí z Častolovic do Třebechovic pod Orebem má kvůli nánosům bahna snížený průtok. Krajině v okolí kanálu, který je kulturní památkou a patří k nejstarším vodním dílům v Česku, tak hrozí vysychání. Náklady na vyčištění kanálu vodohospodáři odhadují na 13 milionů korun. ČTK to řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Kanál, kterému místní lidé také říkají Vantroka, je na svém začátku v Častolovicích napájen vodou z řeky Bělá. V Třebechovicích se vlévá do řeky Dědiny. Ročně jím v průměru proteče asi 11 milionů metrů krychlových vody. V minulosti kanál v oblasti napájel rozsáhlou síť rybníků a zásoboval vodou panské mlýny a pily, ve své době byl i hybnou silou průmyslové revoluce v Podorlicku. Dnes kanál slouží k napájení rybníků či pro závlahy.

"Minimální sklon koryta, masivní opad listí a každoroční sedimentace způsobují, že koryto je postupně zanášeno a přestává být funkční. Biotop (kolem kanálu) je ohrožen vysycháním a postupně se mění od biotopu vodního na biotop suchozemský," uvedla Bendová. Odtěžení nánosů by mělo toku vrátit jeho funkci a umožnit znovuobnovení vodního ekosystému. Naposledy se kanál podle Bendové čistil před více než 30 lety.

Kanál prochází přírodní památkou Týnišťské Poorličí a při jeho čištění bude Povodí Labe podle Bendové dodržovat podmínky stanovené orgány ochrany přírody. Počítá se i s kácením a prořezáním porostů kolem kanálů. Kácet se budou stromy v profilu koryta, kterým hrozí vývrat nebo by bránily pracím v korytě. "Zatím byl určen předběžný rozsah kácení pro vypracování projektové dokumentace, který bude po dohodě s dotčeným orgánem ochrany přírody upřesněn těsně před zahájením prací," uvedla Bendová.

Náklady na vyčištění kanálu bude Povodí Labe hradit z vlastního rozpočtu. Kdy se s odstraněním nánosů z kanálu začne, zatím nebylo podle Bendové určeno.