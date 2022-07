Povinnost zveřejňovat údaje o platech úředníků Sněmovna asi schválí

Praha - Povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků má zajistit novela o svobodném přístupu k informacím, kterou dnes Sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování. Údaje podle zákona by měly poskytovat také nově vymezené veřejné podniky.

Poslanci možná nad rámec vládní předlohy upraví výjimky ze zveřejňování smluv v jejich registru, jak to navrhl bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Podobně předseda pirátských poslanců Jakub Michálek doporučil na základě dohody předsedů klubů vládní koalice předlohu zpřesnit. Dolní komora by o úpravách mohla rozhodnout příští týden.

Zákon měl být součástí českého právního řádu už od loňského července, neboť zavádí také změny související se směrnicí EU o otevřených datech. Sněmovna v předvolebním složení ale normu nestihla projednat.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Podle Michálka se to bude týkat například energetické společnosti ČEZ. Předloha by ale zároveň měla zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněné by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.