Povinnost testovat v domovech seniorů bude od středy

Ilustrační foto - Hasiči v ochranných oblecích 27. října 2020 vcházejí do Domova Alzheimer v Mostě. Odebírali tam vzorky k testování na koronavirus. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Povinnost testovat na koronavirus v domovech pro seniory a dalších zařízeních bude platit od středy 4. listopadu. První testy se musejí uskutečnit do sedmi dní a poté každý týden. Vyplývá to z mimořádného opatření, které na webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého bylo ve čtvrtek v sociálních zařízeních pozitivně testováno 3077 klientů a 2169 zaměstnanců ve 182 zařízeních.

Testovat se budou klienti sociálních zařízení antigenními testy, jejichž výsledky jsou k dispozici zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé. Lidé s příznaky koronaviru, které test ukáže jako pozitivní, mají jít podle nařízení do izolace. U pozitivních bez příznaků nemoci se výsledek ověří spolehlivějším testem PCR, stejně u lidí s příznaky, které antigenní test ukáže jako negativní.

Pozitivně testované musí podle mimořádného opatření domovy pro seniory hlásit hygienikům a do Informačního systému infekčních nemocí. Test nemusí podstoupit vyléčení z nemoci covid-19 do 90 dní od nákazy a lidé vyšetření testem PCR v posledních 48 hodinách.

"Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění covid-19 u uvedených poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb," uvedlo ministerstvo. Sociální zařízení podle něj patří mezi jedny z nejčastějších ohnisek epidemie koronaviru a lidé starší 65 let tvoří zhruba 90 procent všech dosud zemřelých s covidem-19.

Vláda záměr testování schválila v úterý, ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření vydalo dnes. "Je důležité, abychom věděli, od koho testy dostaneme a jak bude testování hrazeno," uvedl Horecký.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) objednala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) na pokyn vlády dva miliony testů, přivezeny do ČR měly být dnes. Horecký uvedl, že pojišťovna má za jeden test zaplatit asi 120 korun bez DPH. Úhrada za testování bude 200 korun, test bude provádět zdravotník, smluvní lékař nebo zdravotní sestra pracující v zařízení. Mluvčí VZP Vlastimil Sršeň ČTK potvrdil, že zdravotní pojišťovny budou cenu práce i samotného testu hradit. Celkem by se mělo testovat asi 200.000 lidí, klientů zařízení je mezi nimi 80.000 až 100.000.

Antigenní testy podle studie Univerzity Karlovy a motolské nemocnice neodhalí covid-19 asi u třetiny nakažených a nemoc nepotvrdily ani u lidí s příznaky. Při testu PCR zpracovaném v laboratoři se zjišťuje genetická informace viru v ribonukleové kyselině (RNA). Získání výsledků je náročnější a trvá výrazně déle. Testy jsou ale spolehlivější.

Podle nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) jsou antigenní testy sice méně přesné, ale pro pravidelné testování tam, kde je populace více promořená, jsou výhodné. "Je snaha je používat i u praktických lékařů. Zatím jich je ale jenom dva miliony, objednáno bylo deset milionů," řekl dnes na tiskové konferenci novinářům.

Podle statistik roste počet domovů, kde se nákaza objevila. Je jich více než 150. Přibývá také nakažených seniorů i mimo tato zařízení, a to v průměru 1700 denně. Od 1. října testy nákazu potvrdily téměř u 30.000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem-19. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.

Senioři jsou podle odborníků nejvíce ohroženi vážným průběhem nemoci a tvoří také naprostou většinu z více než 2800 lidí, kteří nemoci podlehli. Experti ale upozorňují na to, že věk sám není tak významným rizikovým faktorem jako zdravotní stav. Starší lidé mají obvykle více chronických nemocí, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka nebo obezita.