Povinné testy budou od pondělí i při návratu z Německa či Švédska

Praha - Na takzvaném cestovatelském semaforu budou od pondělí nově označeny červeně Německo, Švédsko a Kypr. Na twitteru to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Znamená to nutnost testu na koronavirus při návratu do České republiky i pro přijíždějící cizince. Dosud byly tyto země značeny oranžovou barvou upozorňující na střední míru rizika, při níž musí při cestování do ČR předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci.

Bez nutnosti testu na nový koronavirus jsou nadále možné cesty do zahraničí maximálně na 12 hodin, cestující se musejí řídit vnitrostátními protikoronavirovými opatřeními. Podle Petříčka by se od úterý mohla lhůta zvýšit na 24 hodin pro nejnutnější cesty, musí to ale schválit vláda.