Povinné testování na covid ve firmách se bude týkat i některých žáků škol

Praha - Povinné testování zaměstnanců na covid-19 dvakrát týdně se od příštího týdne bude v některých případech vztahovat i na žáky škol. Testovat se takto budou muset ve vyšších odborných školách a mimo denní studium při praxi na pracovišti. Naopak středoškoláci v denní formě studia se i při praxi na pracovišti budou testovat jen jednou týdně. Vyplývá to z informací, které ministerstvo školství rozeslalo do škol. Materiál má ČTK k dispozici. Ministerstvo v něm zároveň upozornilo na povinnost nošení roušek a respirátorů ve třídách do usazení v lavicích.

Ministerstvo zdravotnictví ve svém opatření nastavilo testování ve školách v prvních dvou týdnech v lednu na dvakrát týdně, od pondělí 17. ledna na jednou týdně. Opatření týkající se testování žáků a pracovníků škol se vztahuje na přípravné třídy základní školy nebo přípravného stupně speciální školy, základní školy a denní formy vzdělávání v konzervatořích a středních školách. Naopak ve firmách či školských zařízeních, kterých se testování žáků netýká, se od příštího týdne začnou zaměstnanci testovat dvakrát týdně. Zvýšená frekvence testování se bude vztahovat i na pracovníky mateřských, vyšších odborných, základních uměleckých škol, výchovných ústavů či školských poraden.

"Povinné testování zaměstnanců (dvakrát týdně) může dopadat také na žáky a studenty, kteří konají praxi na pracovišti fyzické nebo právnické osoby," uvedlo ministerstvo školství. I pro testování na praxi ale budou platit různá pravidla. Zatímco středoškoláci v denní formě studia se na praxi budou muset testovat jen jednou týdně a testy jim poskytne škola, studenti vyšších odborných škol či jiné než denní formy studia se při praxi budou muset testovat dvakrát týdně a testy pro ně bude zajišťovat zaměstnavatel. Pokud budou tito studenti zároveň pracovat i jinde, předloží na praxi potvrzení o tom, že se testovali ve své práci.

Lišit se může i testování pracovníků škol. Pokud je někdo zaměstnán na pracovišti, kde se bude testovat dvakrát týdně a zároveň ve škole s testováním jednou týdně, bude mu stačit jeden test za týden. Škola mu pro dalšího zaměstnavatele vystaví potvrzení. Například pedagog vyšší odborné školy, který učí i na střední škole, se tak bude muset testovat jen jednou týdně. Pokud mu vyjde pozitivní antigenní test, bude muset na ověřovací PCR test. Jiní přednášející na vyšší odborné škole se budou testovat dvakrát týdně antigenním testem a v případě pozitivního výsledku nebudou muset na PCR test, ale bez příznaků onemocnění jen na pět dní do karantény. Stejné to bude u pracovníků, kteří jsou zaměstnaní zároveň v základní a základní umělecké škole nebo ve střední odborné škole a výrobní společnosti.

Kvůli vysoké nakažlivosti koronavirové varianty omikron ministerstvo školám připomnělo, že stále platí pravidlo, podle kterého žáci ve třídě nemusí mít nasazené roušky či respirátory jen tehdy, když sedí v lavici. V praxi se to podle informací ČTK často nedodržuje a žáci sundávají ochranu nosu a úst ihned po příchodu do třídy. Podle ministerstva je nošení respirátorů zásadní pro rozhodování hygieniků o karanténě v případě výskytu nákazy.

Karanténa se zatím nenařizuje lidem s očkováním nebo po prodělání covidu-19. Od 17. ledna by se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) měla týkat všech.

Co se týče vysokých škol, budou se v nich od příštího pondělí testovat jen zaměstnanci, a to dvakrát týdně nebo každý třetí až čtvrtý den. Studentů se po domluvě ministerstva zdravotnictví s Českou konferencí rektorů vzhledem ke zkouškovému období testování týkat nebude, pokud nepracují. Respirátory jsou na vysokých školách nadále povinné i ve výuce nad 50 lidí.