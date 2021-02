Povinné respirátory nenosili pouze jednotlivci, hlásí strážníci

Praha - Strážníci v krajských městech dnes při kontrole nošení ochranných prostředků na frekventovaných místech postupovali především preventivně. Prohřešky proti opatření ministerstva zdravotnictví byly spíše ojedinělé a městští policisté je řešili upozorněním či domluvou, vyplývá ze zjištění krajských zpravodajů ČTK. Nošení respirátorů či dvou roušek na sobě je ode dneška povinné v obchodech či prostředcích hromadné dopravy. Cílem je snížit zvýšit ochranu před koronavirem, který se v České republice v současnosti šíří v nakažlivější britské variantě.

Zatím bez pokut řeší nenošení respirátorů městská policie v Ostravě. Její mluvčí Jindřich Machů ČTK řekl, že strážníci až do konce února budou veškeré prohřešky související s novými pravidly ochrany nosu a úst, řešit domluvou. "V tomto období budeme ve vztahu k nanorouškám a respirátorům působit spíše preventivně," uvedl mluvčí. Neznamená to ale, že by strážníci neřešili například případy lidí, kteří se na vymezených místech pohybují zcela bez ochrany nosu a úst. Machů upozornil, že kontrola nového opatření je pro ostravské strážníky náročná, protože nedostali žádný pokyn, jak mají postupovat.

Stejný problém řeší strážníci na západě Čech. "Na první pohled nepoznáme, jestli se jedná o nanoroušku," uvedla mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová. Žádnou vyhrocenou situaci v souvislosti s povinným nošením respirátorů strážníci podle ní dnes nezaznamenali. "Intenzivněji budeme kontrolovat, zejména o víkendu, místa, kde se lidé více shlukují, jako jsou Bolevecké rybníky, kde se schází mládež," dodala.

V Liberci dnes strážníci dohlíželi na nošení respirátorů v rámci běžné činnosti, žádné výraznější porušení tohoto nařízení do odpoledne nezjistili. "Spíš je to na oznámení od občanů, ale není toho moc. Jsou to jednotlivosti," uvedla mluvčí policie Liberec Daniela Bušková.

Porušení nového opatření nezaznamenali ani strážníci v Děčíně. Naopak v Ústí nad Labem dnes dopoledne příslušníci městské policie domlouvali sedmi lidem, řekla ČTK řekla mluvčí města Romana Macová.

Strážníci v Praze dnes na nová pravidla pro nošení ochranných prostředků především upozorňovali. Podle mluvčí Městské policie Praha Ireny Seifertové se kontroly zaměřovaly zvláště na lidi, kteří neměli na ústech a nosu žádnou ochranu. Za to hrozí pokuta až 10.000 korun nebo oznámení správnímu orgánu. Počet lidí, kteří povinnost porušili, bude znám dnes kolem 19:00.

Městská policie v Jihlavě při dnešních namátkových kontrolách nikoho nepokutovala, lidé nařízení nosit respirátor nebo jinou nařízenou ochranu dýchacích cest dodržovali. "Pouze v jednom případě jsme napomínali," řekl zástupce ředitele Stanislav Maštera. Žádné pochybení při kontrolách dodržování vládního nařízení na Vysočině neshledala ani státní policie, potvrdila ČTK krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Městská policie v Olomouci dnes zaznamenala v ulicích města pouze několik lidí, kteří měli například na zastávkách MHD nasazené respirátory pod bradou, nebo tam postávali bez ochrany dýchacích cest. "Byly to jednotky případů," řekl ČTK mluvčí policie Petr Čunderle. Strážníci podle něj tyto prohřešky vyřešili domluvou.

Povinnost nosit na frekventovaných místech respirátor třídy FFP či KN95, případně zdvojené roušky, platí pro všechny lidi starší 15 let. Kromě obchodů, prostředků hromadné dopravy a letiště je musí nosit také ve zdravotnických zařízeních či v autech, pokud v nich nejedou členové jedné domácnosti.

OC zvýšila počet pracovníků ostrahy, kontrolují nošení respirátorů

Některá obchodní centra (OC), v souvislosti s novou povinností nosit na místech se zvýšenou koncentrací lidí respirátory či nanoroušky, zvýšila počet pracovníků ostrahy. Ti dodržování nařízení kontrolují, případně jsou připraveni poskytnout návštěvníků respirátor zdarma. OC na opatření upozorňují plakáty u vstupů i interním hlášením. Někde jsou k dispozici stánky či automaty na prodej respirátorů a roušek. Zákazníci přes navigační cedule OC také informují, ve kterých prodejnách si mohou ochranné pomůcky koupit. ČTK to dnes řekl zástupce vedoucího správy obchodních center realitně-poradenské společnosti CBRE Pavel Urban.

"V OC jsme navýšili počty pracovníků ostrahy, kteří celou situaci monitorují. V případě porušení nařízení mají za úkol zákazníky poučit. Zároveň obchodní centra ve správě CBRE nakoupila velké množství respirátorů a pokud zákazník nebude respirátor mít, tak mu ho ostraha poskytne zdarma," uvedl Urban. První hodiny provozu s novým opatřením byly podle Urbana bez komplikací, lidé požadovanou ochranu obličeje nosí.

Prodejní stánek s respirátory a automat na roušky najdou například návštěvníci pražské Galerie Harfa. I zde různými formami lidi na nové opatření upozorňují. "Stále je třeba dodržovat i již v minulosti zavedená opatření jako dezinfekce rukou z přístrojů rozmístěných po celém OC, dodržování rozestupů, pravidelná dezinfekce společných prostor, madel u eskalátorů nebo madel u nákupních košíků," řekl ředitel OC Pavel Hradec.

U některých OC podle Urbana vznikla testovací místa, kde si mohou lidé nechat provést antigenní test. Je to možné například u OC Letňany v Praze, kde tuto možnost od 15. do 18. února využilo 1061 lidí, z nichž bylo asi pět procent pozitivních. O víkendu testovací místo zvýšilo kapacitu na 600 testů denně.