Povinné přimíchávání biosložek do nafty a benzinu dneškem skončilo

Praha - Povinné přimíchávání biosložek do motorové nafty a benzinu skončilo, bude dobrovolné. Omezí se také okruh vozidel podléhajících silniční dani a daňově se zvýhodní používání služebních nízkoemisních vozidel k soukromým účelům. V účinnost dnes vstupuje novela zákona o daních z příjmů a dalších zákonů, která tyto změny zavádí. Vládní předloha navíc o dva roky odkládá termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na jaře řekl, že zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty povede k jejímu zlevnění 1,50 až dvě koruny na litr. Vláda také uvedla, že dodavatelům pohonných hmot ubude administrativa spojená s vykazováním, že povinnost plní. Kromě toho Parlament již dříve schválil vládní návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu a nafty o 1,50 Kč na litr. Snížení daně zatím platí do konce září, ministr Stanjura ale nevylučuje, že by mohlo být trvalé. U benzinu trvalé snížení nebo prodloužení podle něj vláda neplánuje.

Ceny pohonných hmot letos prudce vzrostly na přelomu února a března poté, co Rusko zahájilo 24. února vojenskou invazi na Ukrajinu. Ještě 23. února stál litr benzinu průměrně zhruba 37,40 koruny a nafty asi 36,40 Kč. Během dvou týdnů po začátku ruské invaze ale cena benzinu vyskočila na skoro 47,30 Kč/l a cena nafty na téměř 49,60 Kč/l. Od té doby ceny kolísají. Nyní lidé platí v průměru za benzin zhruba 48 korun, naftu pořizují o asi 30 haléřů dráž.

Další změnou, se kterou nově účinný zákon přichází, je částečné zrušení silniční daně pro vybraný okruh vozidel. Daň se platí za vozidla sloužící k podnikání. Ruší se pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta do 12 tun. Zároveň se snižuje sazba daně pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, a to na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5800 Kč místo současných 16.000 korun.

Zvýhodnění se dočkají i nízkoemisní vozidla. Týká se to služebních aut na alternativní pohon, například elektromobilů, které mohou zaměstnanci bezplatně využívat pro soukromé účely. Dosud v takovém případě platili vyšší daně, protože se jim základ daně zvyšoval o jedno procento vstupní ceny daného vozu. Nově to má být půl procenta. Současně se má zkrátit doba odpisování zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů. Ambicí této podpory je též transformace vozového parku českých podnikatelů a zaměstnavatelů na nízkoemisní vozidla.

Zákon přinesl také dvouletý odklad termínu zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024. Vláda argumentuje tím, že na trhu existuje omezený počet montážních společností a nedostatek výrobků, které mají být nově instalovány. Odklad se týká stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci.