Povinné očkování pro vybrané skupiny MZd navrhne od 1. března 2022

Praha - Ministerstvo zdravotnictví bude platnost vyhlášky o povinném očkování pro vybrané profese a lidi nad 60 let proti covidu-19 navrhovat od 1. března 2022. Novinářům to řekl na online tiskové konferenci ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Navrhovat bude povinnost pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, hasiče, policisty, vojáky nebo vězeňskou službu. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO) novinářům řekla, že ministerstva mají do konce týdne čas podat k vyhlášce své připomínky a posuzují ji i legislativci.

V polovině prosince by měla končící vládu nahradit nová vzniklá z koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN. Její zástupci včetně kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) povinné očkování, zejména pro věkové skupiny, dříve odmítali, protože v něm nevidí řešení. V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce České televize Válek uvedl, že je možné u skupin, kde ho budou žádat profesní skupiny, třeba lékaři.

Povinné očkování upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví, za porušení hrozí pokuta až 10.000 korun a v případě vybraných profesí může mít podle Vojtěcha i pracovně-právní důsledky. Pokud by se pokuta měla zvýšit, musel by ho změnit parlament. Konkrétní nemoci, proti kterým se povinně očkuje, pak upravuje vyhláška.

Ministr připomněl, že podobně zavádí povinné očkování i jiné země. "Je to vyhláška ministerstva zdravotnictví, pokud jí bude chtít nová vláda zrušit nebo změnit, je to na ní," dodal dnes Vojtěch. Jako vyhlášku ministerstva ji už nemusí dál schvalovat vláda nebo sněmovna. V neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi Vojtěch řekl, že by měla být připravená do 15. prosince.

Povinné očkování by mělo podle návrhu vyhlášky platit i pro lidi starší 60 let. Dokončené očkování má 82 procent z nich, neočkovaných je skoro půl milionu lidí tohoto věku. Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci a lékaři, kde je proočkovanost nad 85 procent. Podle údajů ze září bylo očkováno 78 procent zdravotních sester. U pracovníků sociálních služeb se proočkovanost odhaduje na 65 procent. Policistů a hasičů jsou očkovány zhruba tři čtvrtiny, jejich zástupci vyjádřili obavy, že by povinnost mohla vést k odchodům.