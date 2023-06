Povejšil: Bezpečnostní strategie ČR je adresná a přímá vůči hrozbám a rizikům

Praha - Nová Bezpečnostní strategie ČR je v mezinárodním srovnání nejotevřenější, nejadresnější a nejpřímější vůči hrozbám a rizikům. Na briefingu to řekl vrchní ředitel sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí Martin Povejšil. Jednotlivé instituce státní správy by podle něj měly vytvořit i vlastní strategie, například pro energetickou či potravinovou bezpečnost. Do dvou let by se mělo vyhodnotit, jak je bezpečnostní strategie zaváděna, o výsledku by měla být znovu informována vláda a Bezpečnostní rada státu (BRS).

Kabinet Petra Fialy (ODS) novou strategii schválil ve středu. Dokument mimo jiné uvádí, že Rusko záměrně působí proti politické, ekonomické a společenské stabilitě v Česku a je hrozbou pro bezpečnost. Čína podle materiálu zpochybňuje mezinárodní řád, což přináší negativní důsledky i pro euroatlantickou bezpečnost. mol

Strategie má být podle Povejšila nástrojem ke strategické komunikaci bezpečnostní problematiky směrem do státní správy a k veřejnosti. Orgány státní správy by se jí podle ředitele měly nejen řídit, ale tam, kde to je na místě, i vytvořit vlastní strategie. Zmínil strategie energetické, potravinové či lékové bezpečnosti.

Představou ministerstva zahraničí je, že tak instituce učiní do dvou let. Následně se má zavádění bezpečnostní strategie vyhodnotit.

Zatímco Rusko je v Bezpečnostní strategii ČR explicitně popsáno jako hrozba, u Číny je formulace obecnější. Podle Povejšila je to logické, neboť Rusko pro Českou republiku a okolní spojence představuje přímou vojenskou hrozbu, válku rozpoutalo několik set kilometrů od českých hranic.

U Číny v tuto chvíli riziko ve srovnatelné míře ministerstvo zahraničí nevidí. "Ale existují domény, jako je kybernetický prostor nebo vesmír, kde přímé soupeření mezi Čínou a Severoatlantickou aliancí (NATO) běží," dodal Povejšil.

Česko podle strategie musí být schopné odolávat nepřátelskému působení v kybernetické, informační, ekonomické a zpravodajské oblasti, zároveň musí být dobře připraveno i na možnost, že se stane součástí ozbrojeného konfliktu. Současně dokument zmiňuje nutnost být připraven na řešení mimořádných a krizových situací včetně dlouhodobých, které jsou způsobené například změnou klimatu. Pro Česko má zásadní význam členství v NATO a EU. Strategie také apeluje na to, že i občané jsou spolutvůrcem bezpečnosti.