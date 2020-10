Používáme data a informace vždy s rozmyslem? - video

Jak zabezpečit data o klientech, zaměstnancích a celé společnosti? Proč podepisovat dokumenty elektronicky a jak to udělat snadno a bezpečně? Proč je dobré ověřovat informace alespoň ze dvou zdrojů? O tom všem na on-line konferenci v rámci Festivalu bezpečného internetu (FBI).

Akci pořádají AVPO ČR spolu s NROS, živý přenos s hosty konference byla přenášena z Akademie ČTK od 9:30.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Online svět je samozřejmou součástí našich životů. Data a informace jsou všude, využíváme je vždy s rozmyslem? Sdílíme vše – své životy, životy svých organizací, práci i soukromí. Vše se zdá snadné. Je to opravdu tak? Nezapomínáme na bezpečnost?

Konference se zaměřila na to, jak se chovat jako organizace bezpečně a odpovědně, jak informovat své zaměstnance a dobrovolníky, ale také klienty.

Program:

9:30 – 9:40 Zahájení, úvodní slovo Jan Placák, Monika Jindrová

9:40 – 10:00 Jak zabezpečit to nejcennější, co v organizacích máme – na data (o klientech, zaměstnancích, fungování organizace). Podíváme se na to, co dělat pro to, aby data zůstala v bezpečí.

Hana Čepová se dlouhodobě aktivně věnuje problematice počítačové bezpečnosti a gramotnosti.

10:00 – 10:20 Proč podepisovat dokumenty elektronicky a jak to udělat snadno a bezpečně?

Roman Řípa, iSmlouva, Digital factory s.r.o.

10:20 – 10:35 Mapa krizové pomoci

Alena Šváchová, Nadace rozvoje občanské společnosti

10:35 – 10:55 Prověřuj a pak důvěřuj aneb jak řeší ČTK lži a manipulace

Martina Vašíčková, koordinátorka Akademie ČTK, novinářka a reportérka s praxí v domácí i zahraniční redakci ČTK, v současné době mluvčí ČTK.

10:55 – 11:15 Bezpečné domény, Zuzana Průchová, CZ.NIC

11:15 – 11:20 Závěr a poděkování, Jan Placák, Monika Jindrová