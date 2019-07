Poutníci mohou v bazilice ve Velehradě uctít Palladium země české

Velehrad (Uherskohradišťsko) - Poutníci mohou uctít ve Velehradě na Uherskohradišťsku takzvané Palladium země české. Vzácný reliéf je ode dneška vystavený v Královské kapli baziliky. Obrázek Staroboleslavské madony je po staletí jedním ze symbolů české státnosti a jedno z hlavních lákadel letošních Dnů lidí dobré vůle. Převoz palladia ze Staré Boleslavi si vyžádal mimořádná bezpečností opatření, řekl dnes ČTK diecézní konzervátor pražského arcibiskupství Vladimír Kelnar.

"Neustále je zapotřebí zdůrazňovat, že palladium se svou duchovní hodnotou, svým duchovním významem, v podstatě rovná českým korunovačním klenotům. Takže tomu odpovídají bezpečnostní opatření a nakonec i ta trochu výjimečnost, že člověk může zhlédnout skutečně originál tohoto palladia," uvedl Kelnar. Vystavení památky ve Velehradě připomená mimo jiné 1150. výročí od smrti svatého Cyrila a jmenování svatého Metoděje prvním moravským arcibiskupem a také 30. výročí svatořečení Anežky České.

Palladium země české, nevelký kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, darovala podle legendy svatému Václavovi jeho babička svatá Ludmila, která jej dostala od svatého Metoděje. "Pozoruhodnost dění kolem palladia začíná v okamžiku, kdy je zvláštním způsobem nalezeno při orání ve Staré Boleslavi, na místě, kde dnes stojí bazilika zasvěcená Panně Marii. Dokonce je tak silným magnetem pro poutníky, že svatováclavská tradice ve Staré Boleslavi se pomalu začne měnit na mariánskou," řekl Kelnar.

Podle historiků však palladium zřejmě vzniklo až někdy v období od 80. let 14. století do konce 15. století. Po staletí je však jedním ze symbolů české státnosti. "Věděli o tom nejenom místní, ale věděli o tom také nepřátelé. Palladium bylo často cílem kořisti, ať už to bylo v době švédského vpádu na konci třicetileté války, nebo předtím za vpádu Sasů, kteří se také zmocnili palladia v roce 1632," uvedl Kelnar.

Mezi prvními poutníky, kteří si dnes palladium zasazené do velkého černého rámu v Královské kapli prohlédli, byla Gita Ryppelová z Otrokovic na Zlínsku. "Lehce se k tomu člověk nedostane, Stará Boleslav je pro nás dál než Velehrad. Je to velká příležitost a jsem moc ráda. Palladium je nádherné, úplně jsem měla chvění," řekla ČTK Ryppelová.

Palladium budou moci zájemci ve Velehradě zhlédnout i v pátek. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Vystavuje se pouze výjimečně. Kromě každoroční svatováclavské bohoslužby ve Staré Boleslavi jej mohli lidé naposledy vidět v roce 2009 při návštěvě papeže Benedikta XVI. a o rok dříve na velké svatováclavské výstavě v Praze. Od roku 2016 je palladium národní kulturní památkou.