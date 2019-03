Plzeň - Teprve devatenáctiletý útočník Jakub Pour se stal hrdinou pátého čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Plzní a Olomoucí. Díky jeho brance z úvodu třetí třetiny šla Škoda do vedení, které už do konce utkání nepustila. Pour přitom přiznal, že pořádně ani nevěděl, jak kotouč do branky dostal.

"Začalo to už ve středním pásmu, kdy puk zavezl Míra Indrák, našel Conora Allena a ten to hned poslal na mě. Zkusil jsem kotouč tečovat nějak mezi nohama, ani nevím pořádně, jak to bylo a jak jsem tam ten puk dostal," přiznal Pour novinářům, ačkoliv se na první pohled zdálo, že si před Branislavem Konrádem počínal naprosto mazácky.

"Měl jsem zrovna hokejku mezi nohama a Conor mi to na ni dal přesně. On teď hraje naprosto skvěle dozadu i dopředu," ocenil Pour. "Sám jsem to ještě neviděl ani na kostce, takže se na to budu muset podívat ze záznamu," plánoval.

Minulý rok dostal ve vyřazovacích bojích prostor jen ve dvou zápasech, nyní hraje stabilně od začátku série. "Je to v podstatě mé první play off a náramně si to užívám. Je to pro nás všechny vrchol sezony, tak snad dojdeme co nejdál," řekl Pour.

Pomáhají mu i zkušenosti, které nabral během základní části, kdy byl součástí útočné formace s centrem Janem Kovářem a Milanem Gulašem. "Jde o nejlepší útočníky v extralize, od nichž se můžu hodně naučit. Teď je to podobné s Mírou Indrákem a Jardou Kracíkem. Snad nám to bude dál klapat," řekl Pour.

Ve čtvrtek se Olomouc pokusí o další návrat do série. Ten první byl v podání Hanáků parádní, když po debaklu 1:8 otočili z dvoubrankového manka po dvou třetinách druhý zápas na západě Čech. A následně se dokonce dostali v sérii do vedení.

"Myslím, že v šestém utkání to bude vypadat úplně stejně. Olomouc svůj styl měnit nebude," podotkl Pour. "Oni brání, blokují střely a snaží se udeřit z protiútoku. My musíme být pozorní, hrát furt stejně a zvítězit tam, abychom tu sérii završili," dodal.