Poukazy na pobyt v lázních by se měly podle Dostálové proplácet od 1.6.

Praha - Poukazy na úhradu pobytu a procedur v lázních, které schválila vláda, by bylo správnější proplácet zpětně od 1. června než až od začátku července. V pořadu Partie TV Prima to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Primární podporu pro lázně schvaluje i opoziční ODS. Univerzální poukazy na dovolenou podle Dostálové letos nebudou. Jak uvedla, většina zaměstnavatelů na ně kvůli současné krizi nechce přispívat.

"Aktuálně řešíme distribuci poukazů. Komunikujeme se zdravotními pojišťovnami, protože to je ten nejjednodušší způsob. Dále budeme řešit, zda to spustit od 1. července nebo dokonce už od 1. června zpětně. A mně přijde správnější spustit to zpětně od 1. června. Aby se ještě nějaké červnové pobyty zbytečně nerušily," řekla Dostálová.

Na pobyt a procedury přispěje podle plánu stát 40 procent, maximálně ale 4000 korun. MMR podle Dostálové zažádalo o miliardu korun, což by mělo stačit na 250.000 až 300.000 poukazů. Pobyt bude muset být minimálně na šest nocí. Projekt je podle Dostálové zatím plánován do konce roku. Později by bylo možné ho spustit i přes jarní prázdniny příštího roku. V případě potřeby ho ministerstvo využije i na další oblasti cestovního ruchu.

"Lázně jsme zvolili jako první, protože mají největší výpadek zahraniční klientely. Původně jsme to chtěli dát celoplošně, ale trh si částečně poradil sám. Budeme sledovat další vývoj, protože podle mých signálů budou mít velké problémy velká města. Myslíme si, že i například Praha by se k tomu mohla postavit čelem a nabídnout pomoc na svém území, podobně jako třeba Vídeň," uvedla dále Dostálová.

Přednostní podporu lázní schvaluje také místopředseda ODS Martin Kupka. "Lázeňství je české rodinné stříbro a celá řada lázní se ocitá v existenční nouzi. Opatření vnímáme jako výjimečný krok, ale v situaci, ve které se cestovní ruch ocitá, je to nezbytně nutné," řekl v Partii Kupka. Podle něj bude také velmi důležité, aby se pro turisty otevřely hranice s Německem, Slovenskem a Polskem.

Vláda původně uvažovala o poukazu za 10.000 korun na jakýkoliv typ dovolené. Stát by na něj dal 4000 korun, po třech tisících by přispěli zaměstnavatel a zaměstnanec. "Zaměstnavatelé ale signalizovali vládě, že pro tenhle rok je to pro ně nepřijatelné, protože bojují o svoje přežití a tento bonus není na pořadu dne. Nicméně že by se jim to líbilo do dalších let. Takže my to budeme dále podporovat. Zaměstnavatel by si částku odečetl z daní," doplnila Dostálová.

Podle Kupky není dobrý nápad zatěžovat zaměstnavatele dodatečnými výdaji. Jak uvedl, řešením je snížení nákladů na práci a daňové zátěže.