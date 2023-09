Potyčka mezi cizinci skončila vážnými zraněními dvou mladíků a dvěma obviněními

Praha - Pražští kriminalisté zadrželi dva mladé muže, kteří při konfliktu mezi dvěma skupinami cizinců vážně zranili dva mladíky. Potyčka se odehrála v polovině června před barem na Jungmannově náměstí. Oba zranění upadli do bezvědomí, jeden z nich musel podstoupit operaci mozku. Oba jednadvacetileté útočníky obvinila policie z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví, za což jim hrozí až desetileté vězení, uvedla na webu policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Slovní rozepře mezi dvěma skupinami cizinců přerostla v pozdních nočních hodinách ve fyzickou potyčku. Jeden z účastníků při ní podle Kropáčové udeřil do hlavy sedmnáctiletého mladíka, který k němu byl otočený zády. Mladík se při pádu uhodil hlavou o kamennou dlažbu a upadl na chvíli do bezvědomí. Zranění si vyžádalo několikatýdenní léčbu.

Ránu do hlavy dostal po chvíli i další mladý muž, do kterého ještě na zemi několik lidí kopalo. "Kamarádi, kteří se jej snažili bránit, byli taktéž napadeni pěstmi do obličeje. Jeden ze sedmnáctiletých mladíků dostal tak velkou ránu, že upadl celou vahou na zem, kde se taktéž udeřil do hlavy a upadl do bezvědomí," uvedla mluvčí.

Mladému muži podle Kropáčové praskla lebka a začal vnitřně krvácet. Musel podstoupit operaci mozku. "Pouze díky velmi rychlému příjezdu záchranářů a okamžité vysoce odborné lékařské pomoci a operaci mozku mladík přežil," sdělila mluvčí. Muži ale podle ní hrozí, že bude mít trvalé následky.