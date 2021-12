Potvrzených je 57 případů omikronu, podle výrobce testů tvoří 15% nákaz

Praha - V Česku je zatím 57 případů nákazy koronavirem varianty omikron potvrzených do minulé neděle celogenomovou sekvenací. Za poslední týden do 26. prosince laboratoře odhalily diskriminačními testy dalších 108 podezření na tuto variantu, což je zhruba 0,6 procenta. Vyplývá to z týdenní zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu uvedl, že omikron přinese další vlnu epidemie na přelomu ledna a února. Podle českého výrobce PCR testů Diana Biotechnologies ale tvoří už teď zhruba 15 procent všech vzorků, v Praze víc. Převládne podle něj už na konci prvního lednového týdne.

"Odhadujeme, že za 28. prosince bylo v ČR za den až okolo 500 nových případů. Počet případů s omikronem se zdvojnásobuje každé dva až tři dny," napsali zástupci firmy na twitteru. Vycházejí ze zhruba 120.000 testů ze sedmi krajů. Z výsledků usuzují, že v Česku převládne omikron už na konci prvního lednového týdne a do 12. ledna počet nových případů omikronu přesáhne 10.000 a bude dál růst.

Případy omikronu byly zaznamenány ve většině českých a moravských krajů. SZÚ už před týdnem uvedl, že se kromě případů u turistů po návratu zejména z Afriky šíří také komunitně. Za předchozí týden zachytily podle dat ústavu vzorky s podezřením na tuto mutaci laboratoře působící v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Liberci, Zlíně, Havlíčkově Brodě, Českých Budějovicích nebo Ostravě. Do nich ale mohou být sváženy i vzorky z jiných regionů.

V předchozím týdnu bylo podle SZÚ provedeno více než 17.000 podrobnějších diskriminačních PCR testů, na variantu koronaviru delta připadá nadále 98 procent případů. Celogenomovou sekvenací bylo za celý rok vyšetřeno téměř 20.000 vzorků. Výsledky jsou k dispozici za týden až tři týdny od data odběru vzorku, který byl dál testovaný.

SZÚ doporučoval testovat podrobněji místo dosavadních deseti procent vzorků 30 procent. Od neděle 26. prosince platí upravené mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které diskriminační PCR nařizuje u všech vzorků lidí, kteří při odběru nahlásili, že mají příznaky nákazy koronavirem.

"Dle zatím dostupných předběžných informací ohledně rychlého šíření této varianty předpokládáme, že se varianta omikron zásadně rozšíří v ČR již v průběhu začátku ledna 2022," píše ministerstvo v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

"Zda tato varianta bude způsobovat stejný, méně závažný nebo naopak vážnější průběh a více úmrtí, o tom zatím nic nevíme. Varováním ale je, že vyšší nakažlivost u dříve objevených variant vedla i k větší smrtnosti," napsali zástupci výrobce testů na webu. Podle nich měla alfa o 65 procent více úmrtí než původní varianta z Wu-chanu a delta o 130 procent proti původní. Očekávají ale, že imunita po prodělání nebo očkování bude vždy tvořit poměrně výraznou ochranu před vážným průběhem nemoci a následky onemocnění tak budou v čase klesat.

Ministerstvo v dokumentu upozorňuje také na to, že současné léky, které mají zabránit vážnému průběhu nemoci covid-19, takzvané monoklonální protilátky, nemají u varianty omikron dostatečnou účinnost. "Pro efektivní a cílené podání dostupných léků je tedy třeba u osob s klinickými příznaky onemocnění, u kterých by připadalo zahájení léčby monoklonálními protilátkami v úvahu, rozlišovat mezi jednotlivými variantami viru," uvádí dokument. Odborníci tak v současné době vkládají naděje do nových antivirotik od firem Pfizer nebo Merck.