Potrestat bez důkazů je obrovský precedens, řekl Trpišovský o Kúdelovi

Praha - Když se trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský dozvěděl, že obránce Ondřej Kúdela dostal za rasistickou urážku Glena Kamary v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers trest na 10 utkání, myslel si, že jde o vtip. Kouč Pražanů označil za neuvěřitelný šok a precedens, že disciplinární komise UEFA zastavila českému obránci činnost na tolik zápasů, i když podle něj neměla důkaz. Naprosto pak nechápe, že domácí hráči za brutální zákroky a napadení dostali ani ne poloviční tresty.

"Jednomu našemu hráči prokopli lebku a jejich hráč dostal čtyři zápasy. Jeden nás napadl pěstmi a ten dostal tři zápasy. Šlápnutí a kopnutí do našeho ležícího hráče nebylo potrestané. A náš hráč dostal nejvyšší trest. Pro mě dostat 10 zápasů bez důkazů v porovnání s tím, co se tam dělo, je šok," řekl Trpišovský v České televizi.

"Já tomu ani nevěřil. Když mi to říkali, v první fázi jsem si myslel, že si dělají srandu. Pro mě je to obrovský precedens do budoucnosti odsoudit někoho bez důkazů. To je jedna věc. A druhá věc pak v porovnání s tím, co se tam dělo.To je neuvěřitelné," dodal Trpišovský.

Kúdelu potrestala komise desetizápasovým distancem, byť Slavia v minulém týdnu uvedla, že vyšetřovatel, který se událostmi v Glasgow zabýval, důkaz nenašel. Kamara českého hráče obvinil z rasistické urážky krátce před koncem březnového utkání, v němž Rangers prohráli 0:2 a viditelně neunesli vyřazení. Slávistický zadák přiznal, že soupeře počastoval nevybíravě, ale nařčení z rasismu doteď popírá.

Zhruba hodinu po utkání Kamara Kúdelu v útrobách stadionu za přítomnosti obou trenérů a zástupce UEFA fyzicky napadl, za což mu disciplinární komise uložila třízápasový trest. O utkání více bude muset v klubových soutěžích vynechat útočník Rangers Kemar Roofe, který po hodině hry brutálním faulem zranil brankáře Ondřeje Koláře a způsobil mu zlomeninu v obličeji.

Slavia se trest pro Kúdelu dozvěděla den před odvetou čtvrtfinále s Arsenalem, s nímž doma prohrála 0:4. Český reprezentační stoper byl v posledních dnech zraněný po nepotrestaném zákroku loktem od Garetha Balea v březnovém utkání světové kvalifikace ve Walesu.

"Upřímně řeknu, že se to řešilo hodně, protože to bylo den před zápasem. Ondra už je zdravý, takže s námi trénuje. Pro něj to znamenalo nejen vynechat dnešní zápas, ale i evropský šampionát a další zápasy. Řešila se hlavně výše trestů a odsouzení bez důkazů. Zasáhlo nás to. Ale myslím, že dnešní výkon to neovlivnilo. Ovlivnila to jeho absence, hodně by nám pomohl," řekl Trpišovský na on-line tiskové konferenci.