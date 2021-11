Potravinové banky věří, že se ve sbírce vybere alespoň 300 tun potravin

Praha - V podzimním kole potravinové sbírky, která připadá na dnešek, by se podle České federace potravinových bank mohlo podařit vybrat aspoň 300 tun potravin. Na jaře to bylo 405 tun, nyní se zapojil rekordní počet obchodů, výsledek by mohl být i lepší, uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Není podle ní ale nejdůležitější čísla překonat. Cílem je vyjádřit solidaritu. Potravinovým bankám podle ní chybějí od státu slíbené peníze na provoz. První místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) to označila za velkou chybu a vyzvala vládu, aby peníze odeslala hned příští týden. Láchová a Kovářová to dnes v Praze řekly novinářům.

Do podzimní potravinové sbírky se zapojilo 1318 obchodů, v jarním kole jich bylo kolem 800. Lidé mohou darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Velkou pomoc znamená podle Láchové i sáček těstovin od každého. Přibývá podle ní potřebných, jejich počet se v loňském roce zvýšil o více než 60 procent. Potravinové banky podle Láchové zásobují 160.000 lidí. Letos by mohly dosáhnout obratu okolo 10.000 tun potravin, loni shromáždily 7000 tun, řekla. Mezi potřebnými podle ní přibyly mladé rodiny, kde například vydělává jen jeden z rodičů, pomoc potřebují ale také samoživitelé či senioři.

V potravinových bankách pracuje podle Láchové 120 lidí. Kvůli nedostatečným financím na provoz se může stát, že nedostanou mzdu. Potravinové banky získaly v dotačních titulech přibližně 60 milionů korun. "V návrhu rozpočtu, respektive v dotačních titulech, jsme prosadili, že se jim navýší ještě peníze na provoz o 20 milionů korun. Přestože banky toto měly potvrzeno Poslaneckou sněmovnou, tak žádné peníze, které by sloužily na financování provozu, doposud nedostaly. Vláda byla přitom ze všech stran urgována," řekla Kovářová.

Potravinové banky potřebují na provozní náklady alespoň deset milionů korun, uvedla. O jejich zaslání se ale dosud nepostaralo ani ministerstvo zemědělství, pod které spadají, věc kladně nevyřídilo ani ministerstvo financí.

Darovat mohou lidé potraviny ve vybraných obchodech dnes do 18:00, například velkoobchody Makro akci prodloužily i na neděli. Podzimní potravinová sbírka se koná také v on-line supermarketech, kde začala v úterý a potrvá do 30. listopadu.