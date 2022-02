Potravinové banky o víkendu pomohly stovkám Ukrajinců, zásoby se tenčí

Praha - Tuzemské potravinové banky podle své federace o víkendu pomohly stovkám uprchlíků z Ukrajiny. V některých regionech se ale začínají tenčit zásoby základních potravin. Česká federace potravinových bank (ČFPB) proto oslovila všechny své partnery i obchodní řetězce s prosbou o pomoc. Lidé mohou přispět potravinami ve skladech bank, poslat mohou také peníze. ČTK to dnes sdělila ředitelka ČFPB Veronika Láchová.

Do pomoci lidem z Ukrajiny je podle Láchové zapojeno všech 15 potravinových bank, spolupracují s regionálními krizovými štáby. Mnoho bank v sobotu a neděli požádalo o uvolnění nouzových zásob z centrálního skladu, dostanou je v příštích hodinách. "Nečekali jsme hned v první vlně příchod tolika lidí. Nejsou to desítky lidí, jak uvádějí oficiální zdroje, přijely jich stovky, možná už tisíce. Snažíme se všem pomoci alespoň v první chvíli. Celý víkend jsme v pohotovosti," řekla Láchová.

Lidé, kteří chtějí přispět potravinami nebo drogerií by se měli spojit se svou regionální potravinovou bankou. Seznam najdou na webu federace. Finanční pomoc mohou posílat na účet: 2801541770/2010.

On-line supermarket Košík.cz informuje podle svého výkonného ředitele Tomáše Jeřábka zákazníky o možnosti přispět do potravinové banky s každým nákupem. E-shop k vybraným produktům přidá ještě nejméně pětinu potravin. "Ze zkušenosti víme, že pravidelní zákazníci přispějí skutečně s každým nákupem, je to aktuálně vidět i na rostoucím objemu příspěvků - za to musím zákazníkům velice poděkovat. Dlouhodobé přispívání je důležité zejména s ohledem na skutečnost, že stávající humanitární krize bude pravděpodobně trvat měsíce a chuť pomáhat ze strany Čechů nesmí přestat," uvedl. Dodal, že Košík se zároveň snaží s dodavateli pro potravinové banky vyjednat co nejlepší ceny pro aktuálně nedostupné potraviny.

Penny Market nyní jedná o formě pomoci, řekl mluvčí firmy Tomáš Kubík. Společnost Tesco v neděli oznámila, že je připravena při nastávající uprchlické vlně v tuzemsku ve spolupráci s potravinovými bankami pomáhat.

Potravinové banky v ČR zásobují na 200.000 potřebných, loni podle informací na webových stránkách nashromáždily 9300 tun potravin. Podzimní kolo potravinové sbírky v kamenných i on-line obchodech vyneslo 580 tun zboží pro potřebné.

Rusko minulý týden ve čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu. Ruské jednotky z různých směrů postupují do nitra země, obránci ale stále drží Kyjev. Boje se vedou i o další velká ukrajinská města. Česká vláda minulý týden spustila druhý ze čtyř stupňů připraveného plánu pomoci ukrajinským uprchlíkům. Počítá tak v tuto chvíli se zajištěním 5000 lidí.