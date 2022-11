Potravinová sbírka pomůže potřebným, kvůli zdražování je jich stále víc

Praha - Lidé se dnes v obchodech po celé republice mohli zapojit do podzimního kola sbírky potravin. Darovali trvanlivé jídlo a drogerii, které budou potravinové banky průběžně rozdělovat osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v nouzi a dalším potřebným. Kvůli zdražování je čím dál víc lidí, kterým příjem nestačí na nákup ani základního zboží. Organizátoři kvůli rostoucím cenám ale nečekají, že by toto kolo bylo rekordní.

Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová by za velký úspěch považovala, kdyby se v letošním podzimním kole sbírky potravin podařilo získat aspoň 400 tun potravin. Při jarním kole putovalo do skladů potravinových bank 431 tun zboží, loni na podzim se vybralo 580 tun potravin a drogerie.

Láchová upozornila, že lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, v poslední době přibývá. Letos alespoň jednou potřebovalo pomoc z potravinové banky zhruba 270.000 lidí, což je o 70.000 více než za celý loňský rok.

"Přibývá hodně mladých rodin, vícečetných rodin, rodičů samoživitelů a přichází také více seniorů," řekla novinářům. Starší lidé se podle ní často zdráhají požádat o potravinovou pomoc, protože to vnímají jako stigma. Míní ale, že i díky osvětě se vnímání lidí pomalu daří měnit.

Lidé dnes mohli nakoupit a do sbírky věnovat například mouku, olej, luštěniny, rýži, těstoviny, mouku, konzervy nebo základní dětskou drogerii. Zboží odevzdávali dobrovolníkům v zelených zástěrách s logem, v menších provozovnách do označených vozíků či krabic. Někdo přinesl pár konzerv nebo balení rýže, někteří nakoupili do sbírky i celé nákupní vozíky s jídlem.

Zájem o dnešní potravinovou sbírku byl podle pořadatelů zhruba stejný jako v minulých ročnících. "Češi mnohokrát prokázali, že v krizích dokáží držet při sobě, ať už to byla pandemie nebo povodně. Přestože situace je vážná a dopadá téměř na každého, lidé si uvědomují, že někteří jsou na tom ještě hůře a chtějí darovat. Mám z toho dobrý pocit," řekl ČTK Václav Pitucha z hradecké potravinové banky.

Sklady potravinových bank bývají před akcí vždy skoro prázdné. Třeba v potravinové bance v Hradci Králové před sbírkou chyběly hlavně základní trvanlivé potraviny jako cukr, těstoviny, rýže, mouka, mléko nebo přesnídávky pro děti či masové i jiné konzervy. "Překvapilo mě i to, že lidé nosí i takové potraviny, které výrazně podražily, například olej, který zdražil v posledním roce minimálně dvojnásobně," uvedl Pitucha.

Ředitel karlovarské potravinové banky Milan Hloušek se obává, že i když potřebných přibývá, objem darovaného zboží bude tentokrát kvůli všeobecnému růstu cen menší.

Zásoby ve skladech místní potravinové banky se také tenčí. Kromě potravin je poptávka i po drogerii nebo hygienických pomůckách. "Přibývá i lidí, kteří žádají pro někoho jiného, například pro sousedku seniorku, která sotva vyjde s penězi," uvedl Hloušek.

Ředitel liberecké banky Josef Vlček ČTK řekl, že se mění struktura potřebných. "Samozřejmě nám zůstávají maminky samoživitelky, rodiny s více dětmi, ale posouváme se teď i do kategorie seniorů, kterých nebylo nikdy tolik, jako je teď," uvedl.

Potravinové banky doufají, že i přes vyšší ceny budou dárci štědří. "Je to dražší, loni jsem za plný košík dala asi 1500 korun, letos mě nákup pro sbírku vyšel o tisícovku dráž, třeba těstoviny stály dvakrát víc než před rokem," řekla ČTK žena, která dobrovolníkům přivezla plný nákupní košík.

Podle Vlčka v poslední době přibývá lidí, kteří i v průběhu roku přivezou nákup trvanlivých potravin. Doporučuje zájemcům předem zavolat a domluvit se, co je zrovna potřeba.Ocenil, že se v poslední době objevují i firemní sbírky.

Kdo nestihl přispět dnes ve víc než 1400 kamenných obchodech, až do 22. listopadu se může zapojit ještě prostřednictvím on-line nákupů v zapojených supermarketech. Zájemci také mohou potravinovou banku kontaktovat přímo.

Spolu s federací potravinových bank sbírku dvakrát ročně organizuje Svaz obchodu a cestovního ruchu. Do sbírky se zapojují řetězce Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, PENNY, ROSSMANN, Tesco a on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.

Potravinové banky kromě výtěžku ze sbírek či darů sponzorů získávají průběžně po celý rok zdarma přebytky potravin z obchodních řetězců, zemědělství i potravinářského průmyslu.