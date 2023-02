Potravinová krize v KLDR se zřejmě zhoršuje, tvrdí Soul

Soul - Potravinová krize v Severní Koreji se zřejmě zhoršuje. Uvedlo to jihokorejské ministerstvo pro sjednocení. Jihokorejská média informovala, že KLDR snížila potravinové příděly, které dostávají vojáci, informuje agentura Reuters. Podle Soulu KLDR jedná se Světovým potravinovým programem (WFP) o poskytnutí pomoci, zatím ale bezvýsledně. Pchjongjang na jihokorejská tvrzení nereagoval.

"Zdá se, že její potravinová situace se zhoršila," uvedlo o KLDR jihokorejské ministerstvo pro sjednocení, které má na starosti styky se sousední zemí. Poukázalo přitom na předchozí informace severokorejských státních médií, podle kterých byla svolána mimořádná schůze stranického vedení k situaci v zemědělství. To je podle agentury Reuters vzácný krok.

Jihokorejský ministr pro sjednocení Kwon Jong-se uvedl, že KLDR jedná s WFP o poskytnutí potravinové pomoci. Rozhovory podle něj nebyly zatím úspěšné kvůli sporům o kontrole pomoci. Kwon také mluví o zhoršené dostupnosti potravin v KLDR. "Zatím to nevypadá, že by (v KLDR) byly zástupy lidí, kteří umírají hlady," uvedl ministr.

Podle jihokorejského tisku KLDR snížila potravinové příděly svým vojákům. To by bylo poprvé od roku 2000. V lednu americká analytická skupina 38 North uvedla, že zásobování potravinami v KLDR je na nejhorší úrovni od 90. let, kdy byl v zemi hladomor.

Severní Korea v posledních desetiletích opakovaně čelila nedostatku potravin. Zásobování potravinami velmi ovlivňují přírodní živly a meteorologické faktory, které mají dopad na úroveň sklizně. Izolovaná KLDR rovněž podléhá přísným mezinárodním sankcím kvůli svému raketovému a jadernému zbrojnímu programu.