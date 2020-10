Potomci labutí od Alžběty II. se přemnožili, město je prodává

ČTK/Frank May

Lakeland (Florida) - Město Lakeland na americké Floridě prodává veřejnosti desítky labutí - potomků ptačího páru, který městu v roce 1957 věnovala britská královna Alžběta II. Opeřencům se dařilo natolik, že se přemnožili. O odprodeji labutí informoval server BBC.

Labutě patří k městu Lakeland skoro sto let, na jezeře Morton žily přinejmenším od roku 1923. Do roku 1953 však zmizely, snědli je buď aligátoři, nebo se staly oběťmi psů. Jedna rodačka z Lakelandu, která v té době zrovna žila ve Spojeném království, se proto rozhodla napsat britské královně, zda by neposkytla městu labutě coby dar. "Většina labutí v Británii jsou technicky majetkem monarchie," vysvětluje BBC.

Panovnice odpověděla kladně. Vymínila si přitom, aby obyvatelé Floridy přispěli 300 dolary (podle inflační kalkulačky tato suma odpovídá dnešním skoro 1000 dolarům, tedy více než 23.000 korunám) na odchyt a transport elegantních opeřenců. V únoru 1957 do Lakelandu přicestoval z Británie pár labutí velkých.

Od té doby kolem jezera žijí generace jeho potomků. Jenže se přemnožili a na vodní hladině začalo být těsno. V současné době tam žije 86 labutí. Město se proto rozhodlo 36 jedinců prodat veřejnosti. Jednu labuť nabídlo za 400 dolarů (přes 9000 korun).

Lidé si mohou koupit maximálně dvě labutě najednou a budou muset podepsat smlouvu, ve které se zavážou poskytnout opeřencům "zdravé a bezpečné prostředí", včetně vodního zdroje, jako je jezero nebo rybník, přiblížil podmínky prodeje list The New York Times. Lidé si mohli žádat o koupi labutí do čtvrtka, město z nich v pátek vybralo vhodné zájemce.