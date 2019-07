Potočný v nastavení zajistil fotbalistům Liberce výhru v Ostravě

Ostrava - Fotbalisté Liberce vstoupili do nové ligové sezony výhrou 2:1 v Ostravě. Baník v duelu prvního kola vedl od deváté minuty gólem Nemanji Kuzmanoviče, po změně stran ale srovnal hostující Jakub Pešek a ve čtvrté minutě nastavení dokonal obrat Roman Potočný. Domácí Robert Hrubý za stavu 1:1 z penalty trefil jen břevno.

Zatímco na ostravské straně se do základní sestavy probojovaly dvě letní posily Smola a Reiter, nový liberecký trenér Pavel Hoftych zvolil jedenáctku bez nováčků. Baník ze zdravotních důvodů postrádal brankářskou jedničku Laštůvku.

Domácí nátlakovou hrou zcela ovládli první čtvrthodinu. Holzer v páté minutě vybojoval balon na Kačarabovi a Smolovi na malém vápně chyběl kousek, aby centr usměrnil do sítě.

Záhy už ale Ostrava udeřila. Fillo potáhl kontr po pravé straně, na hranici vápna poslal balon Kuzmanovičovi, který bez přípravy přízemní střelou překonal Nguyena.

Liberec se z převahy Baníku dokázal vymanit až zhruba po 20 minutách. Hra se srovnala a v 33. minutě měl Slovan i výbornou možnost k vyrovnání. Procházkův odkop zachytil Hybš, vpadl do vápna a jeho nadýchaný centr napálil z voleje Mara. Baník ale od pohromy zachránil stoper Stronati, který ránu gólových parametrů vlastním tělem zablokoval.

Do druhého poločasu vstoupil aktivněji opět ostravský celek. Po Kuzmanovičově přistrčení se dral do koncovky Smola, zasekl si ve vápně obránce, ale zakončit už nestihl.

Jako blesk z čistého nebe přišlo v 53. minutě vyrovnání. Po útočné standardní situaci Ostravy a libereckém odkopu vracel z hloubi hřiště Fleišman nepříliš razantně míč vlastnímu gólmanovi, jenže situaci vystihl Pešek, který byl u míče dřív než Budinský a do prázdné branky srovnal.

Baník se svým silovým pojetím snažil znovu vynutit tlak, ale k ničemu výraznému se dlouho nedokázal dopracovat. Po zmatcích ve vlastním vápně měl v 71. minutě naopak štěstí, že Mara po nepovedené střele Koscelníka zblízka špatně nastavil nohu.

Klíčový moment mohla přinést 76. minuta. Rozhodčí Berka k velké nelibosti hostů nařídil po zákroku na Smolu penaltu, ale domácí Hrubý z pokutového kopu trefil jen břevno.

Domácí si sice až do konce udržovali platonický tlak, který však už v žádnou brankovou možnost nevyústil. Naopak po standardní situaci v 94. minutě lízl hlavou přesně balon Potočný a zajistil Liberci tři body. Slovan tak navázal na výhru 1:0 z Ostravy v nadstavbě minulé sezony a Baník už osm ligových utkání čeká na vítězství.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Hráli jsme špatný fotbal, gól nám ublížil. Začali jsme se bát, nechali jsme soupeře hrát. Přes to všechno jsme za stavu 1:1 mohli vstřelit druhý gól, ale nedali jsme penaltu a vyžrali jsme si to až do konce. Musíme se nad tím zamyslet, příště dostanou šanci zase jiní hráči. Kdo tu šanci chytí, bude mít možnost hrát."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Dostali jsme rychlou branku, po které jsme se celkem rychle dostali do hry. Dobře jsme kombinovali, ale nebyli jsme nebezpeční. Soupeř byl důrazný v soubojích, hodně to bolelo, to jsme očekávali. Druhý poločas začal tak, jak skončil první - každé mužstvo mělo chvilku balon, bez silných momentů. Potom přišla penalta, podle mě tam takových soubojů bylo hodně. Domácí penaltu nedali a v nastavení jsme rozhodli. Tohle mužstvo je hladové, dobře pracuje i na tréninku. Dnešní vítězství je důležité pro psychickou pohodu."

Baník Ostrava - Slovan Liberec 1:2 (1:0)

Branky: 9. Kuzmanovič - 54. Pešek, 90.+4 Potočný. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vaňkát. ŽK: Smola, Fleišman - Oscar, Breite, Potočný, Musa, Hoftych (trenér), Čech (trenér brankářů). Diváci: 7542.

Sestavy:

Ostrava: Budinský - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý (82. Baroš), Holzer (69. Granečný) - Kuzmanovič (58. Diop), Smola. Trenér: Páník.

Liberec: Nguyen - Mikula, Karafiát, Kačaraba, Hybš - Breite, Oscar - Koscelník, Mara (87. Nešický), Pešek (65. Musa) - Potočný. Trenér: Hoftych.