Potápěči objevili u břehů USA přes 100 let starou ponorku inspirovanou Vernem

Washington - Tým profesionálních potápěčů objevil u východního pobřeží Spojených států vrak ponorky Defender, kterou v roce 1907 nechal postavit inženýr Simon Lake inspirovaný románem Julese Vernea Dvacet tisíc mil pod mořem. Pátrání po více než 100 let starém plavidlu trvalo skupině nadšenců roky, nyní chtějí ponorku nasnímat a zdokumentovat, napsal server stanice CBS News.

Objev se podařil v průlivu u ostrova Long Island poblíž městečka Old Saybrook, asi 150 kilometrů od New Yorku. "Schovávala se doslova přímo před očima. Je dokonce vidět na mapách. O tom místě v průlivu se vědělo, jen nikdo netušil, co to tam na dně leží," řekl šéf týmu komerčních potápěčů Richard Simon.

Vrak je připomínkou nejranější historie podmořských plavidel, ještě dávno před érou válečných ponorkových bitev. Plavidlo nechal postavit milionář a vynálezce Lake, aby se s prototypem ucházel o kontrakt s americkým námořnictvem. Ten ale nikdy nezískal.

První ponorku Lake zkonstruoval v roce 1897 a dal jí jméno Argonaut. V návrzích se inspiroval tím, jak popsal fiktivní ponorku Nautilus Jules Verne, a to i v případě dalšího plavidla Defender, které mělo kola určená k pohybu po mořském dně a dveře, jimiž mohli pod hladinou vystupovat potápěči. Lake nikdy nerozjel sériovou výrobu a ponorku dlouhou 28 metrů se mu nepodařilo ani prodat. Nakonec ji po ukončení životnosti v roce 1946 potopilo americké námořnictvo, přesnou lokaci nikdy nesdělilo.