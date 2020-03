Pošty omezí otvírací dobu do 16:00 a zruší víkendový provoz

Praha - Česká pošta od čtvrtka omezí otevírací dobu poboček, budou zavírat nejpozději v 16:00. Mezi 10:00 a 12:00 budou pošty otevřené jen pro seniory nad 65 let. Od soboty se také ruší víkendový provoz. Rozhodl o tom krizový štáb podniku. ČTK to řekl mluvčí Matyáš Vitík. Česká pošta bude doručovat zásilky s ochrannými rouškami bez poštovného.

Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby, stejně jako víkendový provoz, je v jejich kompetenci.

"Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Česká pošta také na základě dnešního jednání vlády budou pobočky od 10:00 do 12:00 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Žádáme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty," uvedl Vitík.

Pošta zároveň požádala veřejnost, aby její pobočky navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech na věci, které nutně v současné době potřebuje. Balíkový provoz na poště se tento týden zvýšil proti konci února o pětinu.

Pošta provozuje 3200 poboček, z toho 76 bylo od úterý kvůli koronaviru uzavřeno. V úterý také pošta oznámila, že jeden z útvarů na pražské centrále v ulici Politických vězňů byl nákazou koronavirem zasažený. Nákaza se potvrdila i v nejvyšším managementu společnosti.

Pošta bude doručovat zásilky s rouškami adresátům zdarma

Česká pošta začne od čtvrtka doručovat zásilky s ochrannými rouškami bez poštovného. Podmínkou je, že odesilatel nebude chtít po adresátovi za dodané zboží žádné peníze ve formě dobírky. Informovala o tom v tiskové zprávě. Zároveň vyzvala lidi, aby roušky věnovali i svým pošťákům a pošťačkám, kteří jich mají velký nedostatek.

"Celá společnost se potýká s nedostatkem roušek. Lidé je šijí doma a solidárně nabízí těm, kteří je potřebují. Odpuštění poštovného je to nejmenší, jak teď můžeme pomoci," uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap.

Zásilka s rouškami musí být v průhledném obalu, musí být označena poznámkou "ROUŠKY", adresa adresáta i poznámka musí být na zásilce umístěny a připevněny tak, aby byly čitelné a umožňovaly běžnou manipulaci se zásilkou po celou dobu přepravy. Pokud bude mít zásilka délku nejvýše 35,3 centimetru, šířku do 25 centimetrů a tloušťku nejvýše dva centimetry, bude ji možné vložit do běžné domovní schránky. Maximální rozměry jsou: délka nejvýše 240 centimetrů a součet všech jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 300 centimetrů. Zásilka musí být podána na přepážce pošty, nikoli vhozena do poštovní schránky.

S ohledem na současný maximální důraz na minimální kontakt mezi obyvatelstvem budou zásilky zasílány jako obyčejné zásilky, které je možné doručit vložením do domovní schránky nebo doručením bez nutnosti stvrzení převzetí zásilky.