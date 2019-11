Postupující Češi zakončí kvalifikaci ME v Bulharsku

Sofia - Čeští fotbalisté nedělním zápasem v Bulharsku zakončí úspěšnou kvalifikaci mistrovství Evropy. Přestože reprezentanti už mají po čtvrteční domácí výhře 2:1 nad Kosovem jistotu druhého místa a postupu na šampionát v příštím roce, rádi by se s pětičlennou skupinou v závěrečném osmém duelu rozloučili vítězně. Zápas se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu pro domácí za rasistické projevy fanoušků.

Český celek prožil ve čtvrtek večer v Plzni oslavy postupu na evropský šampionát, kam prošel v samostatné historii i posedmé. Soupeře pro skupinu Eura se národní tým dozví 30. listopadu při losu v Bukurešti.

Reprezentanti už mohou hrát v Bulharsku s větším klidem, rozhodně ale nechtějí přistoupit k zápasu lehkovážně. Varováním jim může být říjnová porážka 2:3 se Severním Irskem tři dny po kvalifikačním vítězství 2:1 nad Anglií.

"Jsem rád, že pojedeme do Bulharska v klidu s postupem na Euro. Spadlo to z nás, ta tíha odpovědnosti. Ale určitě pojedeme do Bulharska s tím, abychom zahráli dobrý fotbal, a o výsledek se popereme bez ohledu na to, že jsme už postoupili," řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

"Oslavy zatím budou jen mírné, ještě hrajeme v Bulharsku. I když už máme postup jistý, nechceme tam udělat ostudu a chceme vyhrát," doplnil záložník Alex Král.

Reprezentanti v samostatné historii v šesti zápasech s Bulharskem pětkrát vyhráli a jednou remizovali. V červnu zvítězili v Praze na Letné po obratu 2:1.

Balkánský celek obsadil na světovém šampionátu v roce 1994 historické čtvrté místo, ale v posledních letech prožívá velký výkonnostní propad. Na velkém turnaji startovali Bulhaři naposledy v roce 2004 a už přes rok a 12 zápasů po sobě nevyhráli.

Proti českému týmu budou mít o to těžší roli, že se musejí obejít bez podpory fanoušků. Zápas v Sofii se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA za rasistické projevy diváků v říjnovém utkání s Anglií, který Bulhaři prohráli 0:6. Po debaklu rezignoval trenér Krasimir Balakov, kterého nahradil Georgi Dermendžiev a v premiéře s týmem prohrál ve čtvrtek v přípravě 0:1 s Paraguayí.

"Že se bude hrát bez diváků, by mělo být pro nás výhodou. Nicméně myslím, že každý hráč je zvyklý na atmosféru, takže to bude chybět všem, nejen domácím hráčům," uvedl Šilhavý.

V zápase zřejmě nasadí některé hráče, kteří nenastoupili proti Kosovu. Premiérový reprezentační start by si mohl připsat brankář Ondřej Kolář. S týmem v sobotu dopoledne neodletí obránce Filip Novák, který se odpojí kvůli zranění.

Utkání v Sofii začne v neděli v 18:00. Český celek v den 30. výročí sametové revoluce nastoupí v nových venkovních dresech svítivě zelené barvy, která mimo jiné odkazuje na národní symbol lípu.

Statistické údaje před utkáním skupiny A: Bulharsko (v žebříčku FIFA: 61.) - ČR (43.) Výkop: neděle 17. listopadu, 18:00 (Sofia). Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.). Bilance: Bulharsko - ČR (Československo: 20 7-4-9 18:27). Bulharsko - ČR: 6 0-1-5 2:13. ČR bilance celkem: 288 157-55-76 520:285. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 13 8-0-5 20:18. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace ME, 7. června 2019, Praha): ČR - Bulharsko 2:1 (1:1) Branky: 19. a 50. Schick - 3. Isa. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Kóbor (všichni Maď.). ŽK: Kadeřábek, Pavelka - Malinov, Dimitrov, Isa. Diváci: 13.482. ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Pavelka, Souček - Masopust (65. Kopic), Král, Jankto (82. Krejčí) - Schick (77. Doležal). Trenér: Šilhavý. Bulharsko: Michajlov - S. Popov, Dimitrov, Božikov, Nedjalkov - Minčev (46. Despodov), Malinov (63. Karabeljov), Sarmov, Nedělev (82. Čunčukov) - Isa, I. Popov. Trenér: Balakov. Předpokládané sestavy: Bulharsko: Michajlov - S. Popov, Dimitrov, Božikov, Zanev - Ivanov, Kostadinov, Malinov, Wanderson - I. Popov - Isa. ČR: Kolář - Kadeřábek, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Ševčík, Hušbauer, Kalvach, Král, Krejčí - Ondrášek. Absence ČR: Dočkal, Pavelka, Suchý, Schick, Novák (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: I. Popov (16) - Krmenčík (8). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: Nedělev, I. Popov, Božikov, Dimitrov, Isa (všichni 1) - Schick (4). Zajímavosti: - ČR v samostatné historii v 6 zápasech s Bulharskem 5x vyhrála a jednou remizovala při skóre 13:2, v červnovém duelu po obratu zvítězila 2:1 - Bulharsko naposledy porazilo Československo v roce 1988 - ČR vyhrála poslední 2 zápasy v Bulharsku 1:0 - ČR ve čtvrtek porazila po obratu Kosovo 2:1 a z druhého místa si zajistila postup na ME - Bulharsko v kvalifikaci 3x remizovalo a 4x prohrálo a je bez šance na postup - ČR má v kvalifikaci na kontě 5 výher a 2 porážky - Bulharsko ve čtvrtek v přípravě podlehlo Paraguayi 0:1 - Bulharsko 12x za sebou nevyhrálo a prohrálo 6 z posledních 7 zápasů - Bulharsko v posledních 5 zápasech dalo jediný gól a 3x za sebou neskórovalo - ČR vyhrála 3 z posledních 4 zápasů - ČR vyhrála v kvalifikaci 3x za sebou a 5 z posledních 6 zápasů - ČR od předloňského června 25x za sebou neremizovala - brankář Kolář si může připsat premiérový start za český reprezentační A-tým - zápas se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA pro domácí za rasistické projevy fanoušků v říjnovém duelu s Anglií, který Bulharsko prohrálo 0:6 - Bulharsko od října vede nový trenér Dermendžiev, předchozí kouč Balakov po debaklu s Anglií rezignoval - ČR nastoupí v nových venkovních dresech svítivě zelené barvy, která odkazuje na národní symbol lípu Tabulka skupiny: 1. Anglie 7 6 0 1 33:6 18 2. ČR 7 5 0 2 13:10 15 3. Kosovo 7 3 2 2 13:12 11 4. Bulharsko 7 0 3 4 5:17 3 5. Černá Hora 8 0 3 5 3:22 3