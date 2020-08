Postupně to bylo lepší a lepší, pochvalovali si Kaše a Lauko

Karlovy Vary - Vítěznou premiéru v karlovarském dresu si dnes připsali útočníci David Kaše a Jakub Lauko, kteří budou v úvodu sezony vypomáhat Energii s ohledem na pozdější start dalšího hokejového ročníku v zámoří. Kaše patřící Philadelphii i Lauko z Bostonu si v pohárovém zápase proti Mladé Boleslavi připsali asistenci na třetí branku Jakuba Fleka, se kterým nastoupili v elitní formaci Západočechů.

"Premiéra za Vary byla za mě super, máme tři body, výhru, takže paráda," usmíval se po utkání Kaše, jenž ale přiznal, že se na začátku "hledal". "Ještě krátce před zápasem jsme nevěděli, jestli budeme vůbec hrát. Dozvěděli jsme se to až těsně před rozbruslením. Rozcvička byla poněkud slabší, takže v první třetině jsme si trošku na sebe zvykali, ve druhé už jsme měli nějaké šance a ve třetí třetině jsme už trochu hráli, jak bych si to představoval," uvedl třiadvacetiletý útočník.

Pro Lauka bylo utkání těžké. "Prakticky vůbec jsme spolu v lajně netrénovali, sice s Davidem Kašem se znám z Chomutova, ale Flíčka jsem potkal až tady. Ze začátku jsme se trošku hledali, ale jak šel zápas, tak to bylo lepší a snažili jsme si vyhovět. Myslím, že v dalších zápasech to bude jenom lepší," řekl Lauko, který už se smiřoval s tím, že ani nenastoupí. "Říkali jsme si, že Davidem pojedeme zpět do Kadaně a budeme soutěžit, kdo tam bude dřív," pousmál se dvacetiletý forvard.

Obě nové akvizice Západočechů si stále zvykají na širší evropské rozměry kluziště, Kaše i na pozici ve středu útoku. "Zvykám si opět na český hokej, velké kluziště je trošku nezvyk. Ale myslím si, že to bylo nakonec docela dobrý. Určitě se nehraje tak do těla, není to tak rychlé, ale myslím, že jsem se adaptoval dobře," řekl Lauko s tím, že na sehrání bude ještě dost času. Extraliga startuje až za měsíc.

Kaše se postupně sžíval i s novou herní pozicí. "Centra jsme nehrál dlouho. Během zápasu jsme si vytvořili i nějaké šance, ale hlavně jsme dobře napadali. Jsem rád, že díky Varům teď můžu někde hrát, že mně na tu chvilku podepsaly, než odletím zpátky," dodal Kaše, který se stejně jako Lauko nevešel do kádru svých týmů bojujících v současnosti ještě v play off NHL.