Postup Wagnerovců je vzpourou, uvedlo ruské ministerstvo obrany

Moskva - Postup žoldnéřské Wagnerovy skupiny na jihu Ruska je ozbrojenou vzpourou, uvedlo dnes ruské ministerstvo obrany. Zároveň vyzvalo muže ze soukromé vojenské společnosti vedené Jevgenijem Prigožinem, aby kontaktovali ozbrojené složky, a sdělilo, že těm, kteří se do operací nezapojí, bude garantovat bezpečnost.

"Obracíme se na bojovníky z jednotek Wagnerovy soukromé skupiny. Byli jste lstí nalákáni do Prigožinova zločinného dobrodružství a do účasti na ozbrojené vzpouře. Mnoho z vašich spolubojovníků z několika jednotek už si uvědomilo chybu a požádalo o pomoc, aby byli schopni se bezpečně vrátit na místa svého stálého nasazení," citovala z vyjádření ministerstva agentura TASS. "Žádáme, abyste prokázali dobrý úsudek a kontaktovali co nejdříve zástupce ministerstva obrany nebo ozbrojených složek. Všem zaručujeme bezpečnost," doplnil úřad.

Prigožin v pátek obvinil ruskou armádu z útoku na své muže a vyzval Rusy, aby se připojili k tisícům jeho bojovníků a zastavili "zlo, které páchá armádní velení". Dnes podle Prigožina jeho muži obsadili všechna armádní stanoviště v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska, kde sídlí velitelství Jižního vojenského okruhu, které je z velké části zodpovědné za vedení války na Ukrajině. Prigožin pohrozil pochodem na Moskvu, pokud za ním nepřijedou ruský ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Prigožin podle expertů z USA zahájil ozbrojenou vzpouru, ale neuspěje

Šéf ruské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) soukromé vojenské společnosti Prigožin zřejmě zahájil ozbrojenou vzpouru s cílem, vynutit si změnu vedení ruského ministerstva obrany. Soustředí se na vedení ministerstva a velitelství Jižního vojenského okruhu v Rostově na Donu, nikoliv však na samotný Kreml. Pravděpodobně však neuspěje, uvedl v analýze nejnovějšího dění v Rusku americký Institut pro studium války (ISW). Ozbrojený útok na jižní velitelství by měl zásadní dopad na válku na Ukrajině, kterou Rusko vede, dodává ISW.

"Mimořádná aktivace domácích bezpečnostních složek a jasná reakce Kremlu naznačují, že Kreml o Prigožinových aktivitách s velkou pravděpodobností nevěděl a výslovně se staví proti nim," píše ISW.

Šéf wagnerovců použil video, o kterém tvrdí, že zachycuje útok ruských řádných jednotek na jeho žoldnéře, k "dosud nejexplicitnější rétorické eskalaci vůči ruskému ministerstvu obrany", píše se v analýze. Prigožinovy nejnovější aktivity jsou vyvrcholením jeho snahy o udržení kontroly nad vlastními žoldnéři a on sám "pravděpodobně vidí povstání jako snahu o přežití", uvádí ISW.

Rostov na Donu je zcela klíčové místo pro ruské válečné úsilí na Ukrajině. Sídlí tam velitelství Jižního okruhu, jehož 58. kombinovaná armáda se v současné době rozhodujícím způsobem podílí na obranných operacích proti ukrajinským protiútokům na jihu Ukrajiny. Je také velitelstvím všech ruských vojsk, která působí na Ukrajině, od jejíchž hranic je město vzdálené jen pár desítek kilometrů.

Prigožinovým záměrem bylo podle ISW pravděpodobně získat si přízeň vysokých ruských důstojníků a vojenského personálu. Je nepravděpodobné, že by si zajistil dostatečnou vojenskou podporu, protože už v pátek večer s wagnerovci spřízněný armádní generál Sergej Surovikin odsoudil Prigožinovu výzvu k ozbrojenému konfliktu, poznamenává americký institut.

Prigožin obvinil ruské vojenské velení z útoku na své muže a vyzval k jeho odstranění. Tvrdí, že jeho vojáci překročili hranice z Ukrajiny do Ruska a zničí kohokoliv, kdo jim bude stát v cestě. Podle některých zdrojů jsou wagnerovci nyní v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska. Ruské silové složky byly uvedeny do stavu zvýšené pohotovosti. Generální prokuratura proti Prigožinovi zahájila trestní řízení za organizování ozbrojeného povstání.