Postup vlády při otevírání školek je podle zástupkyň MŠ nelogický

Praha - Postup vlády při otevírání mateřských škol je podle zástupkyň školek nelogický. Předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová nechápe, proč vláda kvůli epidemické situaci odmítá umožnit docházku do školky všem dětem v ČR a zároveň se chystá otevírat obchody. Podle vedoucí platformy Ředitelky a ředitelé mateřinek Andrey Benešové by zase vláda měla dát přednost před školkami ještě druhému stupni základních škol, kde je podle ní docházka pro děti důležitější než v mateřinkách. Jediným důvodem, proč se kabinet školkami zabývá, jsou podle ní pracující rodiče, zatímco vzdělávání jde stranou.

Vláda v pondělí rozhodla, že od 26. dubna se kompletně otevřou mateřské školy v krajích, kde je týdenní přírůstek nových případů nákazy covidem-19 pod 100 na 100.000 obyvatel. Aktuálně jde o Karlovarský a Královéhradecký kraj. Týká se to i lesních školek. Děti v mateřských školách v krajích s nízkým přírůstkem nákazy nebudou muset nosit roušky, nebudou se ani testovat na koronavirus. Vláda zasedne ještě ve čtvrtek, kdy posoudí, zda by se školky nemohly otevřít i v některých dalších regionech. Zároveň má rozhodnout o rozvolnění obchodů a služeb.

Podle Benešové, která je ředitelkou Mateřské školy Paculova v Praze 14, je jasné, že školky se neotevírají kvůli vzdělání, ale aby rodiče nemuseli být doma s dětmi. Pokud by bylo hlavním kritériem v rozhodování vlády blaho a vzdělávání dětí, tak by se podle ní musel otevřít nejdřív druhý stupeň základních škol. „Děti v pubertě potřebují být v kontaktu s vrstevníky více než třeba tříleté děti,“ uvedla. „Pro tříleté či čtyřleté dítě by nemělo být nijak frustrující být s mámou, ale čtrnáctileté dítě už se doma s mámou nerozvíjí,“ vysvětlila. Pozastavila se zároveň nad tím, proč vláda usiluje o návrat lidí do práce, když po nich zároveň chce, aby pracovali co nejvíc doma. "Nedává to celé smysl," řekla.

Lesní školky podle Valkounové sice vítají, že vláda uvedla kritérium k návratu do školek. "Nicméně trošku nás znepokojuje, že ve čtvrtek má vláda jednat znovu a vypadá to, že se budou otevírat obchody a dostávají přednost před dětmi, které na to čekají,“ uvedla. "Pokud vláda říká, že se rozvolňovat nedá, protože situace je vážná a zároveň rozvolňuje v jiných sektorech (…), tak to vnímáme jako problematické," dodala. Pro Asociaci lesních mateřských škol je to podle ní jedním z důvodů, proč dál pokračuje s přípravou žaloby na opatření ministerstva zdravotnictví. Asociace s žalobou už dříve hrozila v souvislosti se svým požadavkem, aby ministerstvo umožnilo docházku do školek nejen předškolákům, ale i mladším dětem. Podle Valkounové na výzvu úřad nereagoval.

To, že se děti ve školkách už nebudou muset testovat na covid-19, je podle Benešové dobře. Používané antigenní testy jsou podle ní stejně nespolehlivé. Většina učitelek podle ní ale ještě není ani doočkovaná, takže panují i obavy z dalšího šíření nákazy. Také proto by podle Benešové bylo lepší ještě s otevřením školek počkat.