Postup Plíškové i Vondroušové, kariéra Šafářové skončila v 1. kole

Paříž - Světová dvojka Karolína Plíšková i devatenáctiletá Markéta Vondroušová uspěly v dnešních zápasech druhého kola grandslamového Roland Garros. Plíšková porazila Slovenku Kristínu Kučovou dvakrát 6:2 a už má jistotu, že minimálně obhájí loňské třetí kolo. Vondroušová sice v utkání s Ruskou Anastasií Potapovovou prohrávala 1:4, ale pak získala jedenáct her za sebou, takže zvítězila 6:4 a 6:0. Třetí kolo si na pařížské antuce zahraje poprvé. Lucie Šafářová ukončila kariéru prohrou v 1. kole čtyřhry. Čtvrtá nasazená Bertensová vzdala zápas 2. kola.

Plíšková znovu odehrála bezproblémový zápas. Na rozdíl od utkání prvního kola s Američankou Madison Brengleovou aktuálně nejlepší česká tenistka neprohrávala ani v úvodu. Ve třetím gamu sice čelila brejkbolu, ale pomohla si servisem a soupeřce už další šanci při svém podání nedala. Naopak se postupem času zlepšila na returnu a od stavu 2:2 získala čtyři hry za sebou.

Druhá sada měla totožný průběh. Kučová, která v prvním kole vyřadila někdejší vítězku French Open Světlanu Kuzněcovovou, se znovu držela jen do stavu 2:2. Další hru už česká favoritka neztratila a za 56 minut postoupila. V součtu s vítězným tažením v Římě vyhrála sedmadvacetiletá Češka na antuce sedmý zápas za sebou.

"Přišlo mi, že jsem hrála dobře, jen mi na začátku trochu nešel return, ale jinak jsem to měla pod kontrolou, všechny své servírovací gamy. Když bylo potřeba, zapnula jsem, moc věcí tam špatně nebylo," pochvalovala si Plíšková.

V dalším utkání v Paříži bude ale zřejmě čelit větší prověrce. Utká se s Chorvatkou Petrou Martičovou, která vyhrála antukový turnaj v Istanbulu a postoupila do čtvrtfinále v Madridu. Plíšková Martičovou porazila v březnu v Miami, ale to se hrálo na betonu, který Chorvatce tolik nesedí. Dál než ve třetím kole byla Plíšková v Paříži jen předloni, kdy postoupila do semifinále.

Osmnáctiletá Potapovová, která v prvním kole vyřadila nasazenou pětku Angelique Kerberovou z Německa, vstoupila sebevědomě i do utkání s Vondroušovou. Byla aktivnější, a když české tenistce v úvodu zápasu nevycházely ani oblíbené kraťasy, odskočila na 4:1. Pak ale začala platit pestrá hra talentované Češky a Potapovová začala chybovat.

Úvodní set Vondroušová pěti hrami za sebou otočila na 6:4 a v suverénní jízdě pokračovala i ve druhé sadě. V té ztratila jen sedm fiftýnů a za 22 minut ji vyhrála 6:0. O postup do osmifinále se utká se zkušenou Španělkou Carlou Suárezovou, která dvakrát hrála v Paříži čtvrtfinále.

Kariéra Šafářové skončila v 1. kole čtyřhry

Tenistka Lucie Šafářová ukončila kariéru prohrou v prvním kole čtyřhry na Roland Garros. Dvojnásobná vítězka deblu z pařížské antuky dnes v narychlo sestaveném páru se Slovenkou Dominikou Cibulkovou podlehly Američance Sofii Keninové a Němce Andree Petkovicové 4:6, 0:6.

Výsledek pro Šafářovou ale dnes nebyl podstatný. Chtěla se hlavně příjemně rozloučit s pařížským grandslamem a tohle očekávání se naplnilo. "Nečekala jsem, že to sem přijedu vyhrát, ale spíš že se ještě jednou podívám na grandslam, že si zahraju, užiju si to po boku někoho, s kým jsem kámoška, koho znám. A taky jsem se chtěla potkat s lidmi, co znám roky, a rozloučit se pořádně, ne nějak po telefonu, ale osobně," vykládala českým novinářům.

S přítelem Tomášem Plekancem a neteří se byla podívat na oblíbená místa v Paříži. "Zjistila jsem, že mají skvělé elektrické koloběžky, na tom jsme prosvištěli celé město. Byli jsme na všech mých oblíbených místech, mám tu neteř, ta je poprvé na grandslamu. Kavárničky i klasiky, projedete se kolem Eiffelovky, kolem vody, Notre Dame, palačinka, kafe," vyprávěla.

Na úplném konci kariéry pro ni byla společenská stránka podstatnější než ta sportovní. "Samozřejmě mě mrzí, že to nebylo po boku Bethanie, s ní jsem prožila nejdelší část kariéry. Jsem ráda, že si se mnou na poslední chvíli zahrála Dominika. Byla rozhodnutá, že tu debla hrát nebude, ale pak mi říká: 'Tak jo, tak si to dáme.' Bylo fajn si zase zahrát. Teď už se těším na to, co přijde," řekla dvaatřicetiletá brněnská rodačka.

Původně se chtěla rozloučit už na Australian Open, ale do Melbourne kvůli zranění v lednu neodletěla. Pro mezinárodní rozlučkou tak zvolila antukové Roland Garros, kde v roce 2015 postoupila do svého jediného grandslamového finále dvouhry a čtyřhru tam ovládla v letech 2015 a 2017 s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA.

Právě s Mattekovou-Sandsovou plánovala levou rukou hrající Šafářová hrát při rozlučce, ale Američanka se nezotavila ze zranění kolena. Proto se česká tenistka spojila s Cibulkovou, s kterou hrála čtyřhru jednou, v Sydney 2013. Zápas začaly dobře a vedly 2:0 a 4:2, ale poté prohrály deset gamů v řadě. Po hodině a pěti minutách returnovala Šafářová na Petkovicovou, která zápas ukončila.

Před Paříží se Šafářová loučila dvakrát. Nejdříve s Fed Cupem, kdy vítězným volejem při mečbolu ukončila čtyřhru za rozhodnutého stavu v baráži s Kanadou. S českými fanoušky se pak rozloučila na začátku května na turnaji WTA J&T Banka Prague Open, kde hrála rovněž jen čtyřhru a vypadla v 1. kole.

Před finále dvouhry v Praze jí pořadatelé připravili ceremoniál, který ji dojal k slzám. Někdejší finalistka dvouhry Roland Garros dostala květiny, vyslechla si zdravice hráček z videa a dvakrát dlouhý aplaus publika. V záznamech sledovala i své první krůčky s raketou na kurtu. Teď už neprožívala tak silné emoce. "To hlavní loučení pro mě bylo v Praze," poznamenala.

Chystá se strávit ještě den nebo dva v Paříži a pak se vrátí domů. "Asi naplánuju nějakou dovču, cesty, mám ráda přírodu, někam za přírodou. Nemám žádné konkrétní plány," doplnila Šafářová.

Chybět bude na okruhu i světové dvojce Karolíně Plíškové. "Fakt na naše zápasy budu strašně ráda vzpomínat, byly skoro všechny dobré. Samozřejmě je Lucka i super holka. Nebyly jsme nejlepší kamarádky, protože jsme od sebe věkově docela daleko, ale vycházely jsme spolu moc dobře. S Luckou podle mě nikdo nikdy nemohl mít problém, protože je takový mírumilovný člověk. Bude nám všem chybět a nejen Češkám, protože měla hodně kamarádek," řekla aktuálně nejvýše postavená česká tenistka.

Nadal suverénně postoupil do 3. kola

Úřadující šampion Rafael Nadal předvedl i ve druhém kole suverénní představení. Držitel jedenácti titulů z pařížské antuky porazil německého kvalifikanta Yannicka Madena 6:1, 6:2, 6:4 a v 90. zápase na Roland Garros oslavil 88. vítězství. Jeho dalším soupeřem bude Belgičan David Goffin.

Jednatřicetiletý španělský tenista zvládl bez zaváhání duel s druhým německým hráčem z kvalifikace, navíc se stejným křestním jménem. V úvodním kole vyprovodil za necelé dvě hodiny Yannicka Hanfmanna, s Madenem se zdržel na kurtu Suzanne Lenglenové dvě hodiny a devět minut.

S kvalifikantem prohrál Nadal na některém z grandslamových turnajů jen jednou. V roce 2015 ho v prvním kole Wimbledonu senzačně vyřadil shodou okolností rovněž Němec Dustin Brown.

Čtvrtá nasazená Bertensová vzdala zápas 2. kola

Čtvrtá nasazená tenistka Kiki Bertensová skončila v druhém kole. Favorizovaná Nizozemka vzdala zápas se Slovenkou Viktorií Kužmovou za stavu 1:3 v úvodní sadě.

Sedmadvacetiletá Bertensová letos vyhrála turnaje v Petrohradu a antukové Masters v Madridu a ve světovém žebříčku vystoupala až na čtvrté místo. Z pařížského grandslamu, na němž hrála před třemi lety semifinále, odstoupila zřejmě kvůli začínající nemoci.

K lavičce si zavolala fyzioterapeutku, která jí ale nic neošetřovala. Po delší debatě, ke které se posléze přidal i lékař, se Bertensová v slzách zvedla, podala soupeřce ruku a opustila dvorec. "Necítím se dobře, nemám sílu," citovala ji po skreči agentura SID.

Hráčka páté desítky pořadí WTA Kužmová letos dokázala Bertensovou porazit v Dubaji, i jejich další zápas v Miami rozhodl až třetí set. Jednadvacetiletá slovenská tenistka bude na grandslamu hrát o postup do osmifinále poprvé.

Grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Maden (Něm.) 6:1, 6:2, 6:4, Federer (3-Švýc.) - Otte (Něm.) 6:4, 6:3, 6:4, Tsitsipas (6-Řec.) - Dellien (Bol.) 4:6, 6:0, 6:3, 7:5, Nišikori (7-Jap.) - Tsonga (Fr.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, Moutet (Fr.) - Pella (19-Arg.) 6:3, 6:1, 2:6, 7:5, Wawrinka (24-Švýc.) - Garín (Chile) 6:1, 6:4, 6:0, Goffin (27-Belg.) - Kecmanovič (Srb.) 6:2, 6:4, 6:3, Ruud (Nor.) - Berrettini (29-It.) 6:4, 7:5, 6:3, Londero (Arg.) - Gasquet (Fr.) 6:2, 3:6, 6:3, 6:4, Djere (Srb.) - Popyrin (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4), 6:4, Mahut (Fr.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Kučová (SR) 6:2, 6:2, Stephensová (7-USA) - Sorribesová (Šp.) 6:1, 7:6 (7:3), Svitolinová (9-Ukr.) - Kozlovová (Ukr.) bez boje, Sevastovová (12-Lot.) - Minellaová (Luc.) 6:2, 6:4, Muguruzaová (19-Šp.) - Larssonová (Švéd.) 6:4, 6:1, Mertensová (20-Belg.) - Parryová (Fr.) 6:1, 6:3, Suárezová (28-Šp.) - Rogersová (USA) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, Martičová (31-Chorv.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:1, Kuděrmetovová (Rus.) - Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:1, Hercogová (Slovin.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:7 (8:10), 6:4, Kanepiová (Est.) - Čang Šuaj (Čína) 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Muhammadová, Sanchezová (USA) 6:0, 6:1, Hradecká, Klepačová (10-ČR/Slovin.) - Voráčová, Hibinová (ČR/Jap.) 6:4, 6:2, Atawová, Srebotniková (USA/Slovin.) - Golubicová, Muchová (Švýc./ČR) 7:6 (10:8), 7:5, Keninová, Petkovicová (USA/Něm.) - Šafářová, Cibulková (ČR/SR) 6:4, 6:0.