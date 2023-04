Postup na MS je pro českou házenou důležitý, ale je to jen první krok, řekl Dahl

Brno - Podle trenéra Benta Dahla je pro budoucnost českých házenkářek a jejich další zlepšování velmi důležité, že se jim z play off kvalifikace proti Švýcarsku povedlo projít na mistrovství světa. Norský kouč považuje postup na prosincový šampionát za první krok, nelétá v oblacích a těší se na konfrontaci se špičkovými soupeři. Novinářům řekl, že jeho svěřenkyně stále potřebují zapracovat na všech aspektech hry včetně fyzické kondice.

"Pro českou házenou je postup velmi důležitý. Holky si ukázaly, že když budou dostatečně bojovat a předvedou tak dobrý výkon jako dnes, mohou se kvalifikovat na mistrovství světa. Nyní se musíme trochu zamyslet nad budoucností, protože v Česku máme hodně dobrých mladých hráček. Těším se na to," uvedl Dahl, který převzal českou reprezentaci v létě po Janu Bašném. Po sérii osmi přípravných zápasů jeho svěřenkyně v prvních dvou soutěžních duelech proti Švýcarsku uspěly a dnešní výhrou 36:27 v domácí odvetě play off stvrdily postup na šampionát.

Dahl zatím nedovedl odhadnout, na co mohou jeho svěřenkyně na závěrečném turnaji dosáhnout. Předloni Češky na mistrovství světa skončily na 19. místě, jejich maximem je osmá příčka z roku 2017. "Nedokážu teď odpovědět. Tohle byl náš první krok, teď se můžeme poměřit s nejlepšími a uvidíme. Nebudeme kvůli jednomu vyhranému kvalifikačnímu utkání v nebi. Víme, jak silné jsou Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Německo, skoro všechny týmy," uvedl Dahl.

"Musíme se stále posouvat ve všech činnostech. V defenzivě, v běhání, speciálně ve fyzické kondici. Každá hráčka v Česku potřebuje více trénovat, holky potřebují samy sebe více dostat do posilovny. To je potřeba, abychom udělali," poznamenal Dahl.

Šampionát se uskuteční od 29. listopadu do 17. prosince v zemích házenkářských velmocí Dánsku, Norsku a Švédsku. Dahl by se rád předvedl před krajany. "Koho bych chtěl dostat do skupiny? Možná potkat Norsko v Norsku a uhrát s ním velmi dobrý výsledek. To byl samozřejmě vtip," řekl Dahl s úsměvem.

"Kdybychom vyhráli v Norsku nad norským týmem, bylo by to pro mě úžasné. Ale nemám žádné vyložené přání na los. Chceme prostě jet na šampionát a předvést tam naši nejlepší házenou," dodal zkušený norský trenér.

Velké oslavy postupu na mistrovství nemá v plánu. "Vrátím se teď na hotel a dám si jedno pivo. Vstanu v šest ráno a pojedu domů," prohlásil Dahl s úsměvem.