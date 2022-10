Postup na Euro si můžeme zkazit jen sami, řekl šéf fotbalové asociace Fousek

Frankfurt nad Mohanem - Podle předsedy Fotbalové asociace ČR Petra Fouska musejí být čeští reprezentanti s losem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 spokojeni a postup na šampionát si mohou zkazit pouze sami. Národní tým se v papírově velmi hratelné pětičlenné skupině utká s Polskem, Albánií, Faerskými ostrovy a Moldavskem.

"Je potřeba zdůraznit, že náš cíl postoupit na mistrovství Evropy zůstává naprosto bez diskuze jednoznačnou prioritou. Los byl pro nás poměrně příznivý. Z košů číslo jedna, tři i čtyři jsme mohli dostat mnohem těžšího soupeře. Myslím, že musíme být spokojeni," řekl v nahrávce pro média od FAČR Fousek, který při losu ve Frankfurtu vedl pětičlennou českou delegaci.

Na Euro do Německa postoupí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá tři místa se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. "Nechci nikoho ze soupeřů podceňovat, ale v téhle skupině prostě nemůžeme mít jiný cíl než postoupit. Jsem přesvědčen o tom, že jsme schopni si to na hřišti uhrát a že si to případně můžeme zkazit jen sami," prohlásil Fousek.

Národní tým se při losu vyhnul největším gigantům a z prvního koše dostal Polsko, s nímž má v součtu s Československem pozitivní vzájemnou bilanci. Hlavní hvězdou soupeřova výběru je útočník Robert Lewandowski, který v létě zamířil z Bayernu Mnichov do Barcelony.

"My jsme se před losováním sešli s polským předsedou, protože máme rozjednanou nějakou středoevropskou spolupráci v rámci naší fotbalové visegrádské skupiny. On žertoval, že určitě budeme hrát spolu. Teď po losu jsme si třásli rukama," uvedl Fousek s úsměvem.

"Samozřejmě Polsko má Lewandowského, ale jinak je to mužstvo, s kterým nemůžeme mít strach hrát. Je to mužstvo z prvního koše, ale byly i horší varianty z prvního koše. Takže v každém případě do toho musíme jít s otevřeným hledím," dodal Fousek.