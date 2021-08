Postup Legie je výsledek nad její možnosti, ale to nevadí, píše polský server

Varšava - Tohle není sen, velký favorit byl poražen, raduje se polský server Gazeta.pl z postupu fotbalistů Legie Varšava přes pražskou Slavii do základní skupiny Evropské ligy. Web Sportowe Fakty byl navzdory úspěchu k Legii kritický a napsal, že se tým rodí v bolestech. Šéf klubu podle něj bude muset ještě sáhnout do peněženky.

"Postup Legie do skupinové fáze Evropské ligy je výsledkem nad její možnosti, ale to nevadí. Varšavský klub ho dosáhl tím, co tomuto týmu pět let chybělo - charakterem," napsal polský server. "Zápas Legie se Slavií nějakou dobu připomínal staré časy polské reprezentace, kdy byl gólman nejlepším hráčem národního týmu. Ve čtvrtek si stejně jako před lety dlouho udržel evropskou úroveň jen Artur Boruc. Jednačtyřicetiletý brankář Legie zastavoval soupeře jako zeď. Stejně jako na mistrovství světa v roce 2006 a mistrovství Evropy v roce 2008, kdy si soupeři s naším týmem dělali, co chtěli a Boruc hrál za deset spoluhráčů. V jednu chvíli to vypadalo, že Legia může prohrát o několik gólů. Slavia jako by od třetí minuty hrála s výhodou jednoho hráče. I tenhle pohárový ročník mohl být pro polské šampiony další mizernou epizodou," uvedl server.

Zmínil potíže Legie s marodkou a také odchod jedné z opor Josipa Juranoviče před odvetou se Slavií. "Jako kdyby někdo odmontoval z auta jedno kolo. (Trenér) Czeslaw Michniewicz se po tomhle tahu mohl klidně podívat na prezidenta Dariusze Mioduského na tribuně a zaklepat si na hlavu. A byl to právě Mioduski, kdo na začátku prázdnin školil trenéra, že neví, jak vést tým v pohárech. Pro polské šampiony se všechno vyvíjelo špatně. Na hřišti byl ale opak pravdou. Při troše štěstí mohla Legia postoupit už přes Dinamo Záhřeb a bojovat o Ligu mistrů. Ve čtvrtek nejspíš vyřadila lepší tým, než byli Chorvati," napsal web Sportowe Fakty.