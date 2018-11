Ilustrační foto - Fotbalista AS Řím Patrik Schick (vpravo) ukazuje na ležíího spoluhráče brankáře Robina Olsena.

Ilustrační foto - Fotbalista AS Řím Patrik Schick (vpravo) ukazuje na ležíího spoluhráče brankáře Robina Olsena. ČTK/AP/Paul White

Praha - Český útočník Patrik Schick může s fotbalisty AS Řím v úterý oslavit postup do osmifinále Ligy mistrů. Místo ve vyřazovací části, kde je zatím pouze Barcelona, mají také na dosah obhájci z Realu Madrid, Bayern Mnichov, Ajax Amsterodam, Manchester City, Lyon, Juventus a Manchester United.

Šanci na postup drží před předposledním kolem také nováček soutěže Hoffenheim, kde působí český obránce Pavel Kadeřábek. Ve skupině F ale potřebuje německý celek zvítězit nad Šachtarem Doněck a naději bude mít také v případě remízy a současné prohry Lyonu s Manchesterem City.

Hoffenheim udržela ve hře remíza 2:2 v minulém kole s Lyonem, ve kterém prohrával už 0:2, ale v oslabení dokázal vyrovnat. V nastavení se o to prvním gólem v Lize mistrů postaral Kadeřábek. V tabulce je Hoffenheim dvě kola před koncem třetí o tři body za Lyonem a o šest za Manchesterem City.

"Máme teď doma Šachtar Doněck, a když je porazíme, dostaneme se na Lyon. Pak už budeme mít jistou Evropskou ligu a bude to o tom, kdo bude mít lepší skóre. Lyon také nemá lehký los, hrají doma s Manchesterem City a pak venku s Doněckem," řekl Kadeřábek na nedávném srazu české reprezentace.

Manchesteru City zajistí účast v osmifinále remíza, a pokud nad Lyonem zvítězí, pojistí si první místo. Olympique, který v prvním kole překvapil výhrou 2:1 v Anglii, posune do vyřazovací části vítězství a remíza by mu stačila v případě nerozhodného výsledku v duelu Hoffenheimu s Doněckem, protože s německým klubem má lepší bilanci.

Ve skupině G má nejblíže k postupu Real Madrid, kterému výhra v Itálii zajistí první místo. Do osmifinále projde také v případě ztráty CSKA Moskva s Plzní. Pomoc od západočeského celku potřebuje i AS Řím, pokud by se mu podařilo v domácím utkání porazit trojnásobné obhájce z Madridu.

Ajax má ve skupině E na dosah první účast v osmifinále po třinácti letech. Nizozemský celek potřebuje zvítězit nebo ztrátu Benficy Lisabon v utkání s Bayernem. Mnichovskému celku stačí k postupu bod a výhra mu zajistí první místo.

Juventusu v minulém kole utekl postup mezi prsty po dvou inkasovaných gólech v závěru a prohře 1:2 s Manchesterem United. Nyní turínskému celku stačí remíza s Valencií nebo nepravděpodobná prohra United s posledním celkem tabulky Young Boys Bern. Blízko k postupu mají i United, kteří potřebují vyhrát a ztrátu Valencie.

Zajímavosti před úterními zápasy 5. kola základních skupin Ligy mistrů: Skupina E: AEK Atény (4.) - Ajax Amsterodam (2.) Výkop: úterý 27. listopadu 18:55 Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.) Bilance: 3 0-0-3 (1:7) Zajímavosti: - Ajaxu zajistí postup vítězství, nebo ztráta Benficy v duelu s Bayernem - Ajax může do osmifinále Ligy mistrů projít po 13 letech - AEK v pohárech ještě s Ajaxem nezískal ani bod - AEK ve skupině ještě nezískal ani bod, stále však může skončit třetí - Ajax ve skupině ještě neprohrál (2 remízy, 2 výhry) Bayern Mnichov (1.) - Benfica Lisabon (3.) Výkop: úterý 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Orsato - Manganelli, Preti (všichni It.) Bilance: 9 6-3-0 (21:6) Zajímavosti: - Bayernu zajistí postup remíza, výhrou si v případě ztráty Ajaxu pojistí první místo - Benficu udrží ve hře o postup pouze vítězství - Benfica prohrála všechny 4 dosavadní pohárové zápasy na hřišti Bayernu - Bayern ve 12 pohárových zápasech ještě nikdy s portugalským klubem neprohrál (10 výher, 2 remízy) - Bayern ve skupině ještě neprohrál (3 výhry, 1 remíza) Skupina F: Olympique Lyon (2.) - Manchester City (1.) Výkop: úterý 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všichni It.) Bilance: 1 1-0-0 (2:1) Zajímavosti: - Lyonu zajistí postup vítězství, remíza mu bude stačit v případě nerozhodného výsledku mezi Hoffenheimem a Doněckem - Manchesteru City stačí k postupu remíza, výhra mu zajistí první místo - první vzájemný zápas ve skupině Lyon v Anglii nečekaně vyhrál 2:1 - Manchester City v pohárech ve Francii ještě nevyhrál (1 remíza, 1 prohra) - Lyon dal v každém z posledních 5 pohárových zápasů vždy alespoň 2 góly Hoffenheim (3.) - Šachtar Doněck (4.) Výkop: úterý 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Kružliak - Somolani, Hancko (všichni SR) Bilance: 1 0-1-0 2:2 Zajímavosti: - Hoffenheim startuje v Lize mistrů poprvé - Hoffenheim udrží ve hře o osmifinále výhra, remíza mu bude stačit jen v případě porážky Lyonu s Manchesterem City - Doněck přijde o šanci na postup v případě výhry Lyonu, nebo když oba zápasy skončí remízou - pokud Doněck prohraje, skončí v tabulce poslední - Hoffenheim je 13. německým klubem v Lize mistrů, čímž Německo vyrovnalo rekord Španělska - v Hoffenheimu působí český obránce Pavel Kadeřábek Skupina G: AS Řím (2.) - Real Madrid (1.) Výkop: úterý 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.) Bilance: 11 3-1-7 (9:22) Zajímavosti: - AS Řím zajistí postup do osmifinále vítězství nebo ztráta CSKA Moskva v utkání s Plzní - Real si vítězstvím pojistí první místo, do osmifinále ho také posune ztráta CSKA Moskva - v AS Řím působí český útočník Patrik Schick - AS Řím vyhrál jen 1 z 5 pohárových zápasů s Realem (4 prohry) - Real vyhrál poslední 3 ročníky Ligy mistrů Skupina H: Juventus Turín (1.) - Valencia (3.) Výkop: úterý 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Collum - McGeachie, Stewart (všichni Skot.) Bilance: 1 1-0-0 (2:0) Zajímavosti: - Juventusu k osmifinále stačí i remíza a posune ho tam i prohra Manchesteru United s Bernem - Valencia udrží naděje na postup jen v případě vítězství a ztráty Manchesteru United - Juventus doma prohrál jen 3 z dosavadních 26 pohárových zápasů se španělskými soupeři (14 výher, 9 remíz) - Valencia vyhrála jen 2 z 11 pohárových zápasů v Itálii (3 remízy, 6 proher) - Juventus měl osmifinále na dosah už v minulém kole Ligy mistrů, ale po dvou gólech v posledních 4 minutách s United prohrál 1:2 Manchester United (2.) - Young Boys Bern (4.) Výkop: úterý 27. listopadu 21:00 Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.) Bilance: 1 1-0-0 (3:0) Zajímavosti: - Manchester United postoupí do osmifinále v případě vítězství a současné prohry Valencie - Bern musí k udržení šance na třetí místo znamenající účast v Evropské lize vyhrát - Bern vyhrál jen 1 z dosavadních 7 pohárových zápasů v Anglii (1 remíza, 5 proher) - Manchester United ve 2 dosavadních domácích zápasech nevyhrál (1 remíza, 1 prohra) a ani nedal gól - Bern v obou dosavadních zápasech ve skupině venku dostal 3 góly (2 prohry)