Postup do Ligy mistrů předčil veškeré Bílkovo očekávání, málem už netrénoval

Plzeň - Když kouč Michal Bílek vloni v květnu přebíral fotbalisty Plzně na pátém místě ligové tabulky, ani ve snu by ho napadlo, že o rok a tři měsíce později s Viktorií vybojuje účast ve skupině Ligy mistrů. Postup do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže označil za největší úspěch kariéry. Připustil, že už přitom vůbec nemusel trénovat, po konci u české reprezentace totiž zvažoval konec. Vysněného soupeře do skupiny nemá.

"Když jsem do Plzně přišel, prohráli jsme na Spartě, pak jsme dostali tři góly s Pardubicemi. Nezačal jsem tu úplně dobře. Ale myslím, že od té porážky jsme se zvedli už ke konci předminulé sezony, ta minulá byla úžasná s titulem a teď si zahrajeme Ligu mistrů. Opravdu to předčilo veškeré očekávání, ale o to jsem šťastnější," řekl Bílek na tiskové konferenci po vítězství 2:1 nad Karabachem.

"Jsem rád, že tenhle tým můžu trénovat, protože je to banda bojovníků, která se nikdy nevzdává. Za minulou i současnou sezonu, jak jsme ji rozjeli, si tu Ligu mistrů zasloužíme. Předkola jsme zvládli výborně, z šesti zápasů jsme pětkrát vyhráli a jednou remizoval. Myslím, že postup je zasloužený. Dnes to nebylo vůbec jednoduché, prohrávali jsme. Hrozně si cením toho, že se mužstvo nepoložilo. Máme obrovskou radost, dosáhli jsme toho, o čem jsme snili. Zažili jsme další parádní večer v Plzni," doplnil sedmapadesátiletý trenér.

Skupina Ligy mistrů ho čeká poprvé v kariéře. "Když vyhrajete titul, je to obrovský úspěch. Když se dostanete do Ligy mistrů, je to pro vás taky obrovský úspěch. Ale pro mě byl třeba taky obrovský úspěch, když jsme se zachránili s Blšany v lize. Je to trošku jiné na opačném pólu. Zahrát si skupinu Ligy mistrů je úžasné, to se nepoštěstí českému týmu každý rok," uvedl Bílek.

"Je to velký boj se dostat nejen do skupiny Ligy mistrů, ale vůbec do skupiny pohárů. Řadím to hodně vysoko, na té klubové úrovni je to asi opravdu to nejvíc. Získat titul a hned vzápětí se dostat do skupiny Ligy mistrů, to je prostě báječné. Je to pecka," přidal Bílek.

Postup do skupiny Ligy mistrů by mohl brát jako dokonalou satisfakci za předchozí trenérskou kariéru. Přestože s českou reprezentací v roce 2012 na mistrovství Evropy postoupil do čtvrtfinále a úspěchy měl i jinde, byl veřejností často kritizován a dokonce zvažoval, zda bude v koučování pokračovat.

"Musím říct, že po národním týmu jsem nezažíval úplně nejlepší chvíle, vlastně i během toho angažmá. Pak u mě nastalo období, kdy jsem váhal, jestli ještě dál trénovat. Jestli to má vůbec smysl v té atmosféře, která tehdy proti mě byla velmi negativní," uvedl Bílek.

"Pomalu jsem se do toho zase dostával a hrozně mi pomohlo angažmá ve Zlíně. Znovu mě nakoplo, dostal jsem zase obrovskou chuť. A teď to vyvrcholilo tímhle báječným úspěchem. Za to, že jsem se vrátil, trochu vděčím Zlínu. Kdyby tahle nabídka nepřišla, nevím, kam by se moje kroky ubíraly. Možná bych třeba už netrénoval," doplnil bývalý kouč Sparty.

Nemá vysněného soupeře, kterého by si přál dostat při čtvrtečním losu skupin. "O tom jsem vůbec nepřemýšlel. I když jsem teď už v klidu, tak stejně jsou tam takoví velikáni, že ať dostaneme kohokoliv, bude to skvělý klub. Mám takový respekt před všemi, že nemám žádný klub, který bych preferoval, " řekl Bílek, vedle něhož dovedl Plzeň do skupiny Ligu mistrů už jen Pavel Vrba.

Žádné přehnané oslavy postupu neplánuje i vzhledem k tomu, že jeho tým čeká už v sobotu ligové utkání v Českých Budějovicích. "Dnes hráče necháme slavit, zítra mají volno. Ale jsem přesvědčen, že řada z nich přijde a budou se dávat dohromady po zápase. Na delší oslavy není čas, od čtvrtka už myslíme na další zápas. Před sezonou jsem říkal, že máme na stejné úrovni ligu i poháry. Nechceme zbytečně něco podcenit nebo prohrát tím, že bychom se dobře nepřipravili," dodal Bílek.