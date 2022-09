Postup do druhého týdne US Open neberu automaticky, řekla Plíšková

Česká tenistka Karolína Plíšková po vítězném utkání 3. kola US Open v New Yorku, 3. září 2022.

Česká tenistka Karolína Plíšková po vítězném utkání 3. kola US Open v New Yorku, 3. září 2022. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Tenistka Karolína Plíšková nepovažovala postup do osmifinále grandslamového US Open za nic samozřejmého. Po kolísavých výsledcích v letošní sezoně si ho váží. Bývalá světová jednička se mezi šestnáct nejlepších hráček dostala díky výhře nad turnajovou třináctkou Belindou Bencicovou 5:7, 6:4, 6:3. Ačkoliv triumf označila za více vybojovaný než nádherný, má radost ze současného herního rozpoložení.

"Nechci to brát tak, že by bylo automatické dostat se do druhého týdne grandslamu. Vždy jsou za tím nervy a dřina," řekla českým novinářům Plíšková. "Chci zůstat nohama na zemi. Myslím, že jsem ale v prvních kolech sehrála super zápasy. Teď byla přede mnou zase lepší hráčka a nebylo to jen o mně. Určitě dokážu zahrát ještě lépe, ale teď jsem ráda za postup. Tím, že se letos zase tolik nedařilo, mě těší, že nevypadnou body z loňska," uvedla loňská čtvrtfinalistka turnaje.

Proti o pět let mladší Bencicové musela Plíšková duel otáčet. Po ztrátě prvního setu změnila způsob hry. Pomohla si také 14 esy. "Bylo to od nás obou nahoru dolů. První set jsem hrála pomaleji a zbytečně čekala na chyby. Ona ale z pomalých míčů úplně nekazí," všimla si Plíšková.

"Poté jsem do toho začal víc chodit a vyplatilo se. Ve třetím setu jsem sice nezaservírovala jako předtím, ale naštěstí jsem to uklohnila. Nebylo to nádherné a pocit není nijak neskutečný, nicméně je to vítězství nad výbornou hráčkou, které to tu sedělo," řekla rodačka z Loun.

Světová dvaadvacítka měla před startem US Open potíže s nohou, nyní se ale cítí dobře. V New Yorku zvládla už dva třísetové zápasy. "Už při rozehrávce jsem klukům tvrdila, že je vidět, že hraju dobře. To na sobě poznám. Říkala jsem: 'Tenis máme, teď už to může zkazit jen hlava'. Naštěstí to nezkazila," uvedla Plíšková. "Cítím že mám timing a sedí mi to tady. Vždycky se mi tu hrálo dobře," doplnila finalistka turnaje z roku 2016.

Ve třiceti letech oceňuje nabrané zkušenosti. Připomíná si dříve odehrané zápasy i recepty z období, kdy se jí dařilo. Letos absolvuje na US Open jubilejní desátou účast v hlavní soutěži.

"Hraju samozřejmě proto, že mám pořád nějaké cíle. I kdybych vyhrála grandslam, což je pro mě teď hlavní cíl, byla bych na tom pořád stejně. Hrála bych dál a chtěla bych vyhrát další," prohlásila Plíšková.

V boji o čtvrtfinále narazí na Bělorusku a čtyřnásobnou zdejší finalistku Victorii Azarenkovou. "Vím, že toho hodně vyhrála, ale to bylo před jejím porodem. Teď je situace trochu jiná. Je to otevřené," řekla Plíšková. "Na druhou stranu musím hrát výborně, protože je na betonu nepříjemná. Hraje bojovně, je zakousnutá a pro vítězství dělá vše možné. Nebude to lehké, ale to zde není žádný zápas," dodala Plíšková.