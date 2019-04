Praha - Českou poštu vyjde letošní zvýšení mezd o deset procent na 1,4 miliardy korun. Podnik mzdy navýšil od dubna a celkově by měl letos dosáhnout průměrné mzdy 27.430 Kč měsíčně. ČTK to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Průměrná mzda v ČR ve 4. čtvrtletí byla téměř 34.000 korun.

"Navýšení pokryjeme vlastními zdroji a částečně financemi od státu za univerzální službu," dodal Vitík. Pošta by měla letos dostat od státu úhradu za tzv. univerzální službu z minulých let 800 milionů Kč. Podnik také bude pokračovat ve snižování počtu manažerů a administrativních pracovníků. To by se mělo v letošním roce týkat asi 150 lidí.

Společnost chce pomocí plošného zvýšení mezd zastavit personální fluktuaci v podniku. Loni činila 26 procent, letos se podle odhadů zvýší na 28 procent. Podle poštovních odborů nese odpovědnost za ekonomickou situaci České pošty ve značné míře stát, protože podnik musí ze zákona provozovat i ztrátové služby.

Pošta chce letos mimo jiné snížit náklady na provoz poboček v centrech měst, které často sídlí v historických budovách s vysokým nájmem. Je možné například přesouvat pobočky do obchodních center, které patří k nejnavštěvovanějším a nájem je v nich nižší. Pošta bude také pokračovat v prodeji nemovitostí.

Česká pošta má problémy mimo jiné kvůli službám, které si u ní objednává stát. Poštu tyto služby ročně stojí až 1,5 miliardy korun, stát na ně ale poskytuje pouze 500 milionů korun. Ministr vnitra Jan Hamáček proto chce zvýšit státní platby až na 1,5 miliardy korun.

Podnik provozuje 3200 poboček, z nichž je část ztrátová. Zaměstnává kolem 30.000 lidí.