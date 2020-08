Postoupili jsme zaslouženě, řekl po obratu Tuchel

Trenér Paris St. Germain Thomas Tuchel se po postupu do semifinále Ligy mistrů objímá s Kylianem Mbappém.

Lisabon - Fotbalisté Paris St. Germain sice o obratu ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Bergamem rozhodli až v nastavení, ale podle trenéra Thomase Tuchela šlo o zcela zasloužený postup. Pokud bude francouzský celek hrát nadále podobným stylem jako ve středu v Lisabonu, je podle útočníka Neymara nemožné jej vyřadit. Za šílený zápas označil zápas záložník PSG Maxim Choupo-Moting.

Paris St. Germain s nováčkem soutěže prohrával od 27. minuty, kdy se trefil Mario Pašalič. Pařížané poté soupeře přitlačili, přesto prohrávali až do 90. minuty. Pak se ale po centru Maxima Choupo-Motinga a Neymarově přihrávce se štěstím trefil Marquinhos a v nastavení obrat a výhru 2:1 dokonal Choupo-Moting.

Tuchel obě branky i následný postup bouřlivě oslavil a nezabránila mu v tom ani noha v ortéze, kvůli které zápas proseděl na plastové krabici. "A teď si představte, co bych dělal, kdybych měl obě nohy zdravé. Možná byste mě poprvé viděli sprintovat čtyřicet metrů," uvedl německý kouč.

"Navíc klub dnes slaví narozeniny, je to přesně padesát let. Myslím, že na tyhle narozeniny hned tak nezapomene," připomněl Tuchel, že bohatý celek postoupil do semifinále Ligy mistrů poprvé od roku 1995. Od roku 2016 skončil vždy už v osmifinále.

"Postoupili jsme naprosto zaslouženě," řekl Tuchel. "Jasně, když dáte oba góly takhle pozdě, tak v tom hraje roli i trocha štěstí, ale to je k tomu potřeba. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě," přidal šestačtyřicetiletý kouč, který po triumfech ve francouzské lize i obou domácích pohárech usiluje o čtvrtou trofej v sezoně.

Nic na tom nezměnila ani dlouhá pauza, se kterou se Paris St. Germain po předčasném ukončení francouzské ligy kvůli koronaviru musel vyrovnat. "Bylo to náročné. Neměli jsme zápasový rytmus, ale v posledních dnech bylo znát, že hráči jsou natěšení a odhodlaní," uvedl Tuchel.

Důkazem podle něj byl mimo jiné i Neymarův výkon. Brazilský útočník sice několik velkých šancí zahodil, ale neustále pracoval pro tým. "Ani na chvíli jsme si nepřipustili, že bychom jeli domů, pořád jsme šli za postupem. Máme skvělý tým, jsme jako rodina, a když takhle budeme hrát dál, tak je nemožné nás vyřadit," prohlásil Neymar.

Choupo-Moting: Byl to šílený zápas, ale věřil jsem v postup

Za šílený zápas označil středeční čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů s Bergamem záložník Maxim Choupo-Moting z Paris St. Germain, který sice střídal až 79. minutě, přesto se výrazně podílel na obratu. "Když jsem přišel na hřiště, říkal jsem si: Nemůžeme prohrát, nemůžeme takhle vypadnout," uvedl Choupo-Moting, který v 79. minutě střídal Maura Icardiho. "Věřil jsem sobě a věřil jsem týmu. A jak se říká, zbytek už je historie," prohlásil jednatřicetiletý útočník.

Choupo-Moting nejprve povedeným centrem našel ve vápně Neymara, po jehož přihrávce v 90. minutě vyrovnal Marquinhos a ve třetí minutě kamerunský reprezentant po asistenci Kyliana Mbappého dokonal obrat. "Byl to šílený zápas. Nesmírně těžké utkání i soupeř," uvedl Choupo-Moting.

Bývalý hráč Hamburku, Mohuče, Schalke nebo Stoke City si možná řekl o prodloužení smlouvy. "Takový zápas nemůžete vyhrát, když nehrajete jako tým. Ale musím vyzdvihnout Choupa, kterému končí smlouva a on hraje jako nejlepší hráč," prohlásil záložník Paris St. Germain Ander Herrera.

Pařížský celek už v sezoně získal titul ve francouzské lize, vyhrál oba domácí poháry i Superpohár a nyní by Choupo-Moting chtěl přidat i pátou trofej. "Čtyři poháry už máme, tahle soutěž je nejdůležitější a postupem přes těžkého soupeře jsme udělali velký krok," prohlásil útočník.