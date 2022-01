Postižení a asistenti protestovali u MPSV proti plánu zvýšit ceny za péči

Praha - Asi tři desítky lidí s handicapem, jejich asistentů či blízkých protestovaly dopoledne před ministerstvem práce proti plánovanému zvýšení maximálních cen, které je možné platit za sociální služby. Podle účastníků vážně postiženým už nyní peníze na potřebnou asistenci nestačí. Žádají změny systému podpory a individuální příspěvky podle potřeb. Jednat o tom chtějí s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Ten už ohlásil, že jeho úřad chystá novelu vyhlášky se zvýšením nejvyšších možných cen zhruba o pětinu.

Fotogalerie

Vyhláška stanovuje částky, které lidé mohou nejvýš za pobyt v domovech, stravu, pečovatelskou službu a další pomoc platit. Ceny jsou platné od roku 2014. Podle poskytovatelů po osmi letech na pokrytí úhrad už kvůli zdražování ale často nestačí. Provozovatelé podotýkají, že penze a příspěvky na péči v posledních osmi letech rostly. Minulá Sněmovna nařídila částky navýšit už do konce září 2019. Exministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) to neudělala. Jurečka krátce po svém nástupu oznámil, že by se ceny ve vyhlášce mohly upravit od února či března asi o 20 procent.

"Je to pro nás v tuto chvíli nepřijatelné. Lidé s těžkým postižením, s kterými spolupracujeme, potřebují víc pomoci, než na co jim stačí aktuální podpora z příspěvku na péči. Když se jim služby zdraží, vlastně se jim ubere v situaci, kdy nemají dost," řekl ČTK ředitel společnosti Asistence Erik Čipera. Podle něj má méně hodin asistence denně, než kolik potřebují, několik tisíc lidí. "Lidé pak nedobrovolně odcházejí do ústavní péče, kde tráví svůj život, i když by vůbec nemuseli," dodal Čipera.

Organizátoři protestu míní, že nejdřív je nutná změna podpor, pak je možné navyšování cen. "Roky se slibuje systémová změna a roky se nic neděje a jen je tu návrh na zdražení, nebo se plošně zvýší příspěvek na péči. To ale nejsou ty změny, aby mohli všichni svobodně žít," dodal Čipera.

Příspěvek na péči stát vyplácí ve čtyřech výších podle závislosti na pomoci. Dospělí mohou pobírat 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun. Děti dostávají 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. Některé organizace už dřív spočítaly, že nejvyšší částka stačí nejvýš na šest hodin asistence denně. Žádaly o zavedení příspěvku, který by se stanovil podle potřeb žadatelů.

Poklidný protest skončil zhruba po půl hodině. Zástupci organizací už jednali s pracovníky ministerstva práce. V nejbližší době se sejdou i s ministrem. Chtějí mu objasnit situaci a vysvětlit své požadavky.