Postihy jednotlivců za porušování opatření Sněmovna možná nezvýší

Ilustrační foto - Policisté hlídkují ve stanici metra Muzeum v Praze 28. října 2020. Ve středu začala v Česku platit další zpřísněná opatření, která mají zbrzdit dramatický nárůst počtu nakažených koronavirem. Mimo jiné platí zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 04:59. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Horní hranici postihu jednotlivců za porušování protikoronavirových restrikcí Sněmovna možná nezvýší. Bezpečnostní výbor dnes doporučil plénu, aby z vládní novely krizového zákona vyškrtlo ustanovení, podle kterého by mohla pokuta dosáhnout až 50.000 korun místo nynějších 20.000 korun.

"Situace je teď taková, že nevidíme důvod, proč by se sankce měla zvyšovat," řekl ČTK zpravodaj novely Zdeněk Ondráček (KSČM). Upozornil na to, že jde o nejvyšší možnou sazbu, která se stejně nevyužívá.

Až padesátitisícovou pokutu by mohli jednotlivci dostat podle vládní novely také například za to, že neuposlechnou výzvu úřadů zaevidovat se kvůli uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. Předlohu by dnes měla Sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Novela dále stanoví podnikatelům a firmám povinnost dodržovat pod hrozbou až třímilionové sankce vládní omezení, která se týkají podnikatelské činnosti. Dosud zákonný podklad pro ukládání pokut za porušování těchto restrikcí chyběl, což má podle vlády "zcela stěžejní vliv na řešení krizové situace". "Konkrétně lze poukázat zejména na nedodržování omezení či zákazu v provozovnách stravovacích služeb, především v restauracích či barech," stojí v důvodové zprávě.

Předloha také upravuje pravomoc státní i obecní policie. Policistům a strážníkům dá obecné právo řešit porušení povinností jednotlivců, podnikatelů i firem příkazem na místě.