Pošta žádá od ČTÚ za loňský rok úhradu nákladů 1,5 miliardy Kč

Praha - Česká pošta požádala Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o úhradu čistých nákladů z poskytování univerzální služby za loňský rok v maximální výši 1,5 miliardy korun. Podnik náklady vyčíslil na 1,83 miliardy Kč, ale podle zákona mu může stát vyplatit jen 1,5 miliardy korun. Úřad to dnes uvedl ve své pravidelné monitorovací zprávě.

Univerzální služba zahrnuje základní poštovní služby, které si od pošty jako držitele poštovní licence objednává stát. Jde například o doručování listovních zásilek nebo provozování určitého počtu poboček, včetně těch ztrátových.

Úhrady nákladů pošty za roky 2018 až 2022 v celkové výši 7,5 miliardy korun loni v červenci schválila Evropská komise. "ČTÚ po ověření žádosti provede úhradu, a to maximálně do výše limitu stanoveného zákonem o poštovních službách po odečtení již uhrazených předběžných čistých nákladů," uvedl úřad.

Česká pošta několik posledních let hospodaří se ztrátou kvůli poklesu objemu služeb a nedostatečným úhradám služeb od státu. Loni vykázala propad 1,75 miliardy korun a se ztrátou 1,5 miliardy Kč počítá i letos. Přijala k tomu úsporná opatření, například snížila počet poboček o 300 na 2900 nebo propustila zhruba 1500 lidí. Do dvou let se má podnik transformovat na státní podnik provozující pobočkovou síť a základní služby pro stát a komerční Balíkovnu poskytující logistické a balíkové služby.