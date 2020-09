Pošta začala balit roušky pro seniory, doručí je do pátku

Praha - Česká pošta dnes ve svých největších třídírnách začala kompletovat balíčky respirátorů a roušek pro seniory. První směna nastoupila v 06:00 ráno také v pražských Malešicích, kde lidé obálky připravují na sedmi oddělených pracovištích. Celý víkend je nastaven třísměnný provoz, pracovat se bude non-stop. Krabice s naplněnými obálkami se budou průběžně rozvážet do poštovních dodejen, z nichž je doručovatelé budou roznášet do schránek. Ve větších městech budou obálky opatřené štítky s adresou a jménem, v menších obcích zůstanou neoznačené. Novinářům to dnes v Malešicích řekl generální ředitel České pošty Roman Knap.

Pošta podle Knapa kvůli kompletaci obsadila všechny své největší třídící uzly, kromě pražských Malešic se obálky kompletují také v Ústí nad Labem, Plzni, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích. Balíčky pracovníci chystají také ve vybraných depech. "Abychom za A, byli blíže místům, kam to budeme v pondělí navážet, a za B, také jsme tím trochu eliminovali riziko, kdyby náhodou se v jednom provozu objevil někdo nakažený, abychom nemuseli všechny poslat okamžitě do karantény," vysvětlil Knap.

Všechny provozy byly podle Knapa před nástupem směny dezinfikovány. Pracovníci, kteří obálky připravují, mají roušky, rukavice, na stolech mají nachystanou dezinfekci na ruce, kterou pravidelně používají. Roušky dostaly v baleních po 50 kusech, respirátory jsou v krabičkách po deseti kusech. Do každé obálky pracovníci vkládají pět roušek a jeden respirátor typu N95, který by měl funkčností odpovídat typu FFP2. Lékárnice a odborná konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová ČTK dříve řekla, že životnost jednorázové roušky je tři až čtyři hodiny a respirátoru osm až 12 hodin.

Rozvážet se plné obálky na dodejny, kterých má Česká pošta stovky, budou průběžně. Podle Knapa je možné, že kompletace se bude dokončovat ještě v pondělí. "Vytřídit a zkompletovat tři miliony obálek za dva dny je opravdu obrovský úkol," řekl Knap. Od úterý do čtvrtka budou doručovatelé roznášet obálky lidem nad 60 let do schránek na adresu trvalého bydliště podle seznamu evidence obyvatel. Nejpozději do pátku by zásilky měli všichni tito lidé dostat.

Rozvoz pomůcek bude stát zhruba 15 milionů korun. Jeden respirátor podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nakoupila ČR za zhruba 2,35 dolaru (asi 53 Kč) a roušku za 0,37 centu (8,3 Kč). Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun. Roušky a respirátory jsou ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku.

Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let.

Vláda o poskytnutí pomůcek starším lidem rozhodla ve středu večer. Část opozice krok kritizuje jako opožděný a dává ho do souvislosti s blížícími se krajskými a senátními volbami. Zástupci pacientských organizací ve čtvrtek ve společném prohlášení požádali, aby stát dal ochranné pomůcky i mladším lidem trpícím chronickými chorobami. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce, aby balíček dostali i zdravotně postižení.