Pošta obnoví na 155 pobočkách sobotní provoz

Praha - Česká pošta tuto sobotu obnoví na 155 pobočkách sobotní provoz, který zrušila v rámci opatření proti koronaviru. Od pondělí vrátí doplňkové služby a o týden později na většině poboček rozšíří provozní dobu. Uvedla to dnes v tiskové zprávě.

U 208 pošt, které spadají do kritické infrastruktury státu, zůstane otevírací doba do 16:00 hodin jako dosud po celou dobu nouzového stavu. Ostatních 2992 poboček se od 4. května vrátí k původní otevírací době s tím, že do 9:00 budou vyhrazeny pro seniory nad 65 let.

U malých provozoven od jedné do maximálně čtyř přepážek budou od pondělí 27. dubna poskytovány konzultační služby pro ČSOB jen na specializovaných přepážkách, které mají částečné krytí nebo mají krytí alternativní. Pokud pošta nemá specializovanou přepážku, klientovi bude doporučena nejbližší pošta v okolí. Pošty rovněž začnou poskytovat loterijní služby.

U větších pošt s plochou nad 200 m2 budou od pondělí poskytovány služby stejně jako u malých provozoven. Navíc budou otevřeny přepážky Postshop, a to za předpokladu dostatečného zabezpečení pracovníka a za předpokladu zajištění hygienických prostředků pro klienty.

Pošta kvůli koronaviru měla dnes zavřených 95 poboček, což je o jednu méně než ve čtvrtek. Zároveň z původně uzavřených poboček bylo dnes 126 znovu otevřených.